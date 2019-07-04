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Tarihi Taş Köprünün onarımı yapılıyor

Kars Çayı üzerinde ve Kars Kalesi’ne çıkış güzergahında bulunan Taş Köprü’nün bakım ve onarımı Karayolları 18.

04 Temmuz 2019 Perşembe 13:40
Tarihi Taş Köprünün onarımı yapılıyor

Kars Çayı üzerinde ve Kars Kalesi’ne çıkış güzergahında bulunan Taş Köprü’nün bakım ve onarımı Karayolları 18. Bölge Müdürlüğü’nce yapılıyor.


Dere içi mevkinde 19. yüzyılda bazalt taştan 3 gözlü olarak inşa edilen Taş Köprü’nün restorasyonu Karayolları Bölge Müdürlüğü’nün 2019 yılı yatırım programına alındı. Restorasyon ihalesi yapılan Taş Köprü, orijinaline sadık kalacak şekilde restore ediliyor.


Geçen süre içerisinde tahrip olan Taş Köprü’nün onarıma alınması vatandaşlar tarafından da memnuniyetle karşılandı.


“Taş Köprü”


Kars Çayı üzerinde 19. Yüzyılda yapılan köprü kesme bazalt taştan 3 gözlü olarak inşa edilmiştir. 1855 yılında yapılan Osmanlı-Rus savaşlarından önce Kars’a gelerek Kars tabyalarının yapımında da görev alan İngiliz subayı Mühendis Albay Lake tarafından Kars Çayı üzerinde yaptırılan ve Kars’ta bulunan ikinci taş köprü, Kars Kalesini ziyaret etmek yerli ve yabancı turistlerin geçiş güzergâhında bulunuyor.

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Haber Tarihi: 04 Temmuz 2019 Perşembe 13:40
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