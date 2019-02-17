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Tarihi Taş-Köprü restorasyonunun ardından trafiğe açıldı

Karayolları 15.

17 Şubat 2019 Pazar 14:36
Tarihi Taş-Köprü restorasyonunun ardından trafiğe açıldı

Karayolları 15. Bölge Müdürlüğü tarafından restorasyonu geçtiğimiz aylarda tamamlanarak yaya geçişine açılan tarihi Taşköprü, araç trafiğine de açıldı.


Taşköprü’ye adını da veren tarihi Taş Köprü, Karayolları 15. Bölge Müdürlüğü tarafından restorasyonu tamamlanmasıyla birlikte araç trafiğine açıldı. Sinyalizasyon sisteminin kullanılacağı köprüde çift taraflı ulaşım sağlanması hedefleniyor. Ulaşıma açılan köprüde herhangi bir olumsuzluk yaşanmadan vatandaşların ulaşım sağladıkları öğrenildi.


AK Parti Kastamonu Milletvekili Metin Çelik ile Ticaret Borsası Başkan Yardımcısı Serdar İzbeli, araç trafiğine açılan tarihi Taş Köprü’de incelemelerde bulundu.


AK Parti Kastamonu Milletvekili Metin Çelik, bir süre önce restorasyonu tamlanan ve bugün hafif araç trafiğine açılan Tarihi Taş-Köprü’yü yerinde inceledi. Taşköprü Belediye Başkan Yardımcısı Ceyhun Çorbacı’dan restorasyon çalışmaları hakkında bilgi alan Çelik, “Köprünün restorasyonu hayat başarılı bir şekilde tamamlanmış Başkan yardımcımızdan da konuyla ilgili gerekli bilgileri aldık zaten her şey ortada mükemmel bir görünüme sahip ve çok daha sağlam uzun yıllar kullanılabilecek düzeyde ilgili kurum ve kuruluşlara çok teşekkür ediyorum” dedi. Kastamonu Ticaret Borsası Başkanı Serdar İzbeli ise şunları ifade etti. “ Ben Taşköprülüyüm çocukluğum bu köprünün olduğu mahallede geçti şimdi görüyorum ki köprümüzün temelleri sapasağlammış dimdik ayakta yıllar yılı bizlere hizmet etti bundan sonrada yine etmeye devam edecek taş-köprü ilçemizin bir değeri buna hep birlikte sahip çıkmalıyız korumalıyız gerektiğinde restore etmeliyiz zaten yapılan da budur” dedi.


Tarihi Taş Köprü’yü kullanan vatandaşlar, köprünün restorasyonunun oldukça başarılı olduğunu belirterek, aslına uygun bir çalışma ile eserin sağlamlaştırıldığını ifade ettiler.

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Haber Tarihi: 17 Şubat 2019 Pazar 14:36
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