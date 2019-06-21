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Tarihi Tarsus Saat Kulesi bakıma alındı

Mersin’in Tarsus ilçesine bağlı Ulu Cami bahçesinde bulunan saat kulesi, Adana Vakıflar Bölge Müdürlüğü tarafından bakıma alındı.

21 Haziran 2019 Cuma 15:23
Tarihi Tarsus Saat Kulesi bakıma alındı

Mersin’in Tarsus ilçesine bağlı Ulu Cami bahçesinde bulunan saat kulesi, Adana Vakıflar Bölge Müdürlüğü tarafından bakıma alındı.


Geçmiş tarihi 127 yıl olarak belirtilen tarihi saat kulesinin dış cephesi ve iç merdivenlerindeki yıpranmanın önlenmesi, yosun tutan ve kararan dış kesimdeki taşların temizlenmesi için çalışma başlatıldı. Bu nedenle saat kulesinin çevresine iskele kurularak temizlik çalışmasına başlandı. Buradan gelip geçenlerin zarar görmemesi içinde emniyet şeridi konuldu.



Tarihçesi


Tarsus saat kulesi, Ramazanoğulları döneminde Piri Paşa’nın oğlu İbrahim Bey tarafından eski bir tapınağın temelleri üzerine 1579’da inşa edilmiş olan Ulu Cami’nin revaklı avlusunun kuzeydoğu köşesinde yer alır. Caminin iki minaresinden birinin yıkılması sonucu Tarsus Kaymakamı Ziya Bey tarafından yaptırılmıştır. Saat kulesi, 1892 yılında Kaymakamı Ziya Bey’in özendirmesiyle, Tarsus eşraflarından Fevzi Ağanın verdiği 200 lira ile eski minare kaidesi üzerine o dönem moda olan saat kulesi yaptırma geleneğine uyularak ve paranın 100 lirasıyla da Avrupa’dan bir çalar saat getirtilerek inşa edilmiştir.

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Haber Tarihi: 21 Haziran 2019 Cuma 15:23
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