Tarihi surlar temizlenecek, İstanbul’un en önemli millet bahçesi olacak

AK Parti Fatih Belediye Başkan Adayı Mehmet Ergün Turan, Fatih’i çevreleyen tarihi surların temizlenerek halka açılacağını belirterek, "Yıllardır bekleyen kara surların etrafını, sur dibini temizleyeceğiz. Orayı sadece Fatih’in değil İstanbul’un en önemli millet bahçelerinden biri haline dönüştüreceğiz. Burada yürüyüş yolları, bisiklet yollarıyla tamamını inşallah inşa etmiş olacağız" dedi.

AK Parti Fatih Belediye Başkan Adayı Ergün Turan, Fındıkzade’de halk buluşması olan “Söz Sizde” programına katıldı. Vatandaşların sorularına cevap veren Turan, projelerini anlattı.

Fatih’in her geçen yıl daha güvenli ve konforlu bir ilçe olacağını belirten Turan, otopark sorununun çözümü için de projelerinin olduğunu söyledi.

Otopark konusunun zamana yayılarak çözüleceğini vurgulayan Turan, "Belediyemizin çalışmaları var bazı mahallelerde çözümler daha rahat olacaktır. İç mahallelerde süreç uzayabilir. Vakıf arazilerde bu konu hakkında bir arkadaşımız çalışıyor. Eğer bu sorunlara çözümler üretemezsek Fatihlilerimiz semtleri çok sevmelerine rağmen başka yerlere taşınmak isteyebilir. Bu bir iddiadır beş yıl içerisinde Fatihimizi eski parlak günlerine döndürmek için çalışacağız, ciddi stratejiler ortaya koyacağız” dedi.

"Gençlerin yaşamlarını kolaylaştıracağız"

Gençler ile ilgili projelerini de anlatan Turan, "Gençlerimizin yaşamlarını kolaylaştıracak sosyal alanları, sosyal donatı alanlarını ilk işimiz çoğaltmak olacak. Gençlerin her çeşit spor alanlarına ulaşabilecekleri imkanları en kısa sürede ortaya koyacağız. Fatih’in üç tarafı denizlerle çevrili özellikle gençleri denizle buluşturacak ciddi proje üzerinde çalışıyoruz" diye konuştu.

"Kadınlara çok güzel mekanlar yapacağız"

Kadınlarla ilgili çalışmalarına da değinen Ergün Turan, kadınlarla ilgili yaşamlarına dokunacak projelerinin olduğunu ifade ederek, “Burası ticaretin merkezi ama burada yaşayanlar bunun zahmetini çekiyor. Kadınların da bir gelir elde etmesi için bir proje üzerinde çalışıyoruz. İnşallah onlara da hafta sonları bir ya da iki gün el emeklerini satacakları çok güzel mekanlar yapacağız. Bu mekanları üretecekleri, eğitimlerini sağlayacakları, bir iki mahallede de ev hanımlarının kullanacağı üretime yönelik eğitimlerin verildiği ve satışların olduğu mekanlar olacak” dedi.

"Kara surların etrafını temizleyeceğiz"

Belediye Başkan Adayı Ergün Turan Fatih’i çevreleyen tarihi surlarla ilgili projesini de açıklayarak, "Yıllardır bekleyen kara surların etrafını sur dibini temizleyeceğiz. Orayı sadece Fatih’in değil İstanbul’un en önemli millet bahçelerinden biri haline dönüştüreceğiz. Orada spor yürüme alanları bisiklet yolları Topkapı’dan Yedikule’ye kesintisiz gelecek. Onları buraya bağlayacak bir hat üzerinde de çalışıyoruz” şeklinde konuştu.

"İstanbul için önemli bir millet bahçesi olacak"

Projeyle ilgili İHA muhabirine açıklamalarda da bulunan Turan, "Topkapı’dan Yedikule’ye uzanan surlar kısmında yapı yasaklı bir alan var. Yapı yasaklı alan olarak izah edilen ve bu bölgede özel mülkiyete konu yerler de var. Belediyenin, vakıfların ve Büyükşehir Belediyesi’nin kamulaştırdığı yerler var buralarda. İnşallah yeni dönemde buradaki bütün çalışmaları tamamlayıp Topkapı’dan Yedikule’ye kadar sur dibindeki sur bandının tamamını açacağız. Burayı halka açık bir hale getireceğiz. Rekreatif bir alan olacak, bir yapı olmayacak burada yürüyüş yolları, bisiklet yollarıyla tamamını inşallah inşa etmiş olacağız. Fatih içerisindeki en büyük park olacak. İstanbul içinde önemli bir millet bahçesi olacak" ifadelerini kullandı.