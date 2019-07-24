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Tarihi Şorbulak çeşmesi yenileniyor

Muş’un Malazgirt ilçesinde Urartu dönemine ait tarihi Şorbulak çeşmesi belediye tarafından yenileniyor.

24 Temmuz 2019 Çarşamba 11:21
Tarihi Şorbulak çeşmesi yenileniyor

Muş’un Malazgirt ilçesinde Urartu dönemine ait tarihi Şorbulak çeşmesi belediye tarafından yenileniyor.


Geçtiğimiz yıl Malazgirt Kayyum Belediyesi tarından restore edilen çeşme, bu yıl yapılan kanalizasyon çalışmaları sırasında akan suyunda azalma olması nedeniyle Malazgirt Belediyesi tarihi çeşmeyi yeniden restore etmek için ve azalan suyunun tekrar çoğaltılması için gerekli çalışmaların yapılacağı belirtildi. Malazgirt ilçesinde varlığını sürdüren en eski 4 tarihi çeşmelerden bir tanesi olan ve ismi kaynaklara göre; Şorbulak olarak geçen Aksungur Mahallesindeki çeşme, yeniden inşa edilerek modern ve şık bir görünüşe kavuşturulacak.


Malazgirt Belediye Başkanı Cengiz Altın tarihi çeşme yenileme çalışmalarını yerinde inceledi. Başkan Altın, ”İlçemizdeki en eski ve tarihi çeşmelerimizden biri olan Şorbulak çeşmesi geçtiğimiz yıllarda Malazgirt Kayyum Belediyesi tarafından yenilenmişti. Fakat ilçemizde yapılan su ve kanalizasyon çalışmaları sırasında tarihi çeşmemizin sularında azalma oldu. Bizde belediye olarak tarihi çeşmenin su kanallarını yeniden tamir ederek, yeniden eski görünümüne kavuşturacağız. Malazgirt deyince insanın aklına tarih geliyor. Bu çeşmemizde Urartu dönemine ait dört çeşmemizden biri. Bizlerde tarihimize sahip çıkmak adına bu tarihi çeşmemizi yeniden restore edeceğiz” dedi.

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Haber Tarihi: 24 Temmuz 2019 Çarşamba 11:21
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