Tarihi sohbetlerin ikincisi gerçekleşti

Bartın Belediyesince düzenlenen Tarihi Sohbetlerin ikincisi Bartın Kent Müzesi’nde gerçekleştirildi.

Bartın Belediye Başkanı Cemal Akın’ın da katıldığı Tarihi Sohbet programına, Bartın’lı Ressam Erkan Geniş de katıldı. Başkan Akın ikincisi gerçekleştirilen Tarihi Sohbetler programı ile ilgili yaptığı açıklamasında, “Bartın Kent Müzesi’nde her ay düzenlediğimiz Tarih, Kültür ve Sanat Sohbetleri kapsamında bu ay ki konuklarımız olan Bartın’lı Ressam Erkan Geniş ve 1954 yılından bu yana Demirciler Arastası’nda demircilik yapan 88 yaşındaki Şükrü Aktekin büyüğümüz ile birlikte dostlarımızın anılarını ve Bartın ile ilgili tarihi bilgileri dinledik. Değerli büyüğümüz demirci ustası Şükrü Aktekin’in anıları bizleri gülümsetti. Güzel kentimiz Bartın’ın tarihi ile bilgileri büyük bir arşive sahip Araştırmacı, Yazar Çetin Asma’dan dinledik.Bartın’lı Ressam Erkan Geniş’in sanat hayatı ve Bartın ile ilgili anılarını, sohbete katılanlar ile paylaşması sohbet programına renk kattı. Tarihi Sohbetler’in gerçekleşmesine katkı sağlayan değerli konuklarımıza, programın hazırlanmasında emeği geçen herkese teşekkür ediyorum” dedi.