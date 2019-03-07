Tarihi sikkeleri satamadan jandarmaya yakalandılar Burdur’da Selçuklu dönemine ait tarihi sikkeleri satmaya hazırlanan 2 kişi jandarmanın yol kontrolü sırasında yakalandı.

Burdur’da Selçuklu dönemine ait tarihi sikkeleri satmaya hazırlanan 2 kişi jandarmanın yol kontrolü sırasında yakalandı.

Burdur İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince kültür ve tabiat varlıklarının korunmasına yönelik yapılan çalışmalarda, Antalya’da oturan M.Y. ve N.H.’nin Selçuklu dönemine ait sikkeleri Burdur’un Bucak ilçesine getirerek satacağı tespit edildi. Yapılan yol kontrolünde M.Y. ve N.H.’nin içinde bulunduğu araç dün jandarma tarafından Burdur-Antalya karayolu Boğazköy yol ayrımında durduruldu. Araçta yapılan aramada, Selçuklu dönemine ait 782 sikke ele geçirildi. Bucak Cumhuriyet Başsavcılığı’nın talimatıyla ele geçirilen tarihi eserler, Burdur Arkeoloji Müzesi Müdürlüğü’ne teslim edildi. M.Y. ve N.H. hakkında Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu’na muhalefetten işlem yapıldı.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.