0553 313 94 23

Tarihi sikkeleri satamadan jandarmaya yakalandılar

Burdur’da Selçuklu dönemine ait tarihi sikkeleri satmaya hazırlanan 2 kişi jandarmanın yol kontrolü sırasında yakalandı.

07 Mart 2019 Perşembe 17:13
Tarihi sikkeleri satamadan jandarmaya yakalandılar

Burdur’da Selçuklu dönemine ait tarihi sikkeleri satmaya hazırlanan 2 kişi jandarmanın yol kontrolü sırasında yakalandı.


Burdur İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince kültür ve tabiat varlıklarının korunmasına yönelik yapılan çalışmalarda, Antalya’da oturan M.Y. ve N.H.’nin Selçuklu dönemine ait sikkeleri Burdur’un Bucak ilçesine getirerek satacağı tespit edildi. Yapılan yol kontrolünde M.Y. ve N.H.’nin içinde bulunduğu araç dün jandarma tarafından Burdur-Antalya karayolu Boğazköy yol ayrımında durduruldu. Araçta yapılan aramada, Selçuklu dönemine ait 782 sikke ele geçirildi. Bucak Cumhuriyet Başsavcılığı’nın talimatıyla ele geçirilen tarihi eserler, Burdur Arkeoloji Müzesi Müdürlüğü’ne teslim edildi. M.Y. ve N.H. hakkında Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu’na muhalefetten işlem yapıldı.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 07 Mart 2019 Perşembe 17:13
  1. kültür

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Kore gazisi son yolculuğuna uğurlandı
    1. Kore gazisi son yolculuğuna uğurlandı
    2. Mısır ve Tunus dışişleri bakanları..
    3. "FETÖ'nün ikinci adamı"nın..
    4. Kapalıçarşı'da altın
    5. Cahit Berkay’a fahri doktora unvanı
    6. Başsavcılıktan Berna Laçin'in beraat..
    7. Volkan patladı! Yetkililerden uyarı..
    8. Antalya'da uyuşturucu operasyonları
    9. "Yapay resifler, bolluk bereket..
    10. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde 8..
    11. Elazığ’da ‘Sağlıklı Yaşam, Sağlıklı..
    12. Altının kilogramı 225 bin 350 liraya..
    13. Milletvekili Ödünç kandil simidi..
    14. İsmet Yıldırım:”Mahallelerin..
    15. Futbol: 19 Yaş Altı Avrupa Şampiyonası..
    16. Fahri trafik müfettişliği görev ve..
    17. Türel’den Antalyalı çiftçiye müjdeli..
    18. İl Genel Meclisi son toplantısını yaptı
    19. Kastamonu’da Alacak Sigortaları..
    20. İbn-i Sina’nın İrlanda diline..
    21. Ukrayna'dan Bayraktar TB2 açıklaması
    22. Buteflika'dan "gösterilere sızma..
    23. Yüzlerce taraftar Eren ve Mert için..
    24. AK Partili Özhaseki: “Ne yavaşı,..
    25. SANKO Üniversitesi Yavuzeli ve..
    26. Döviz kurları
    27. Fenerbahçe, Başakşehir maçı..
    28. Hulusi Akar'dan ''Mavi Vatan'' mesajı
    29. "Polonya ile ticarette ilk hedefimiz..
    30. Mansur Çalar'ın futboldan men edilmesi
    Osman Kavala'nın telefonundan çıkan sözde harita...
    Osman Kavala'nın telefonundan çıkan sözde harita...
    Süleyman Soylu: 31 Mart'ta zayıf çıkarsak..
    Süleyman Soylu: 31 Mart'ta zayıf çıkarsak..
    CHP kalelerini kaybedebilir! Anket sonuçları açıklandı
    CHP kalelerini kaybedebilir! Anket sonuçları açıklandı
    Otomobil devi kararını verdi! Türkiye'de üretilecek
    Otomobil devi kararını verdi! Türkiye'de üretilecek
    Avrupa Birliği'nden flaş Türkiye açıklaması!
    Avrupa Birliği'nden flaş Türkiye açıklaması!

    Günün Karikatürü

    7 Mart 2019
    Çarkı kurmuşlar! Marksist marjinal gruplarla iş görüyorlar
    Çarkı kurmuşlar! Marksist marjinal gruplarla iş görüyorlar
    CHP'de kumpas skandalı! O mail ortaya çıktı
    CHP'de kumpas skandalı! O mail ortaya çıktı