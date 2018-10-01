Tüm dengeleri değişecek tarihi sefer!

Artktik Rusya'nın Kuzey Buz Denizi rotasını kullanan Venta Maersk adlı kargo gemisi, küresel dengeleri değiştirecek bir seyir izledi. Doğu Asya'daki Vladivostok limanından kalkan gemi, 37 gün sonra Rusya'nın St. Petersburg şehrine ulaştı. Böylece mevcut rotalara göre 8 bin kilometre daha az yol yaptı.

Venta’nın çizdiği yeni rota, Çin, Rusya ve Avrupa arasında yeni bir stratejik bağlantı kurarken, ABD’nin su yolları üzerindeki etkinliğini de bypass edecek.

Soğuk Savaş sonrası kurulan uluslararası düzen ve denge hızla değişir ve ABD'nin küresel jandarma rolü her geçen gün kaybolmaya yüz tutmuşken, dünyamızın kuzeyinden dikkat çeken bir haber geldi. Danimarka merkezli ünlü kargo ve taşımacılık şirketi Maersk'e ait, Venta Maersk adlı buz sınıfı bir konteynır gemisi, küresel dengeleri değiştirecek tarihi bir sefere imza attı. Şirket yetkilileri seferin, Rusya'yla eşgüdüm sağlanarak yapıldığını belirtti.

Arktik bölgesinin Rusya üzerinden geçen deniz yolunu kullanan Venta adlı gemi, Doğu Asya'daki Rus toprağı Vladivostok'tan 20 Ağustos günü aldığı dondurulmuş balık kargosunu, Rusya'nın Batısı'ndaki Saint Petersburg şehrine 37 gün sonra ulaştırmayı başardı. Söz konusu adım, dünya ticaretinin yüzde 90'ının deniz yolları üzerinden yapıldığı hesaplandığında, küresel ticaretin seyrini değiştirmeye aday. Bu adım aynı zamanda ABD'nin uluslararası su yolları üzerindeki kontrolüne de güçlü bir darbe anlamına geliyor.

Kestirme yol

Venta Maersk'in Viladivostok ve St. Petersburg arasında izlediği tarihi rota, Doğu Asya ile Avrupa arasındaki mesafeyi yaklaşık olarak 8 bin kilometre ve 10-15 gün arası kısaltıyor. Böylece iki kıta arasındaki taşımacılık maliyetlerinde düşüş de sağlanabilecek. Söz konusu rotada gemi seyrini, küresel iklim değişikliği neticesinde kolaylaştığı bildirildi. Şu an için yılda 3 ay açık olan su yolunun iklim değişikliğiyle daha uzun aylar boyunca ticaret amaçlı kullanılabileceği belirtilmekte.

Stratejik önemi haiz

Rusya'ya ait arktik bölgenin kullanıldığı sefer, Çin, Rusya ve Avrupa arasında yeni bir stratejik ticaret rotasının doğmasının da önünü açıyor. Son dönemde ABD'nin üç tarafa yönelik uyguladığı ekonomik ve ticari yaptırımlar düşünüldüğünde, yeni rota sayesinde taraflar ABD baskısından kurtulma yolunda önemli bir alternatife sahip olacak.

ABD'ye bypass

BD donanması tarafından kontrol altında tutulan su yollarının da bypass edilmesi anlamına gelecek. Cebelitarık, Süveyş Kanalı, Kızıl Deniz, Babül Mendep ve Güney Çin Denizi gibi su yolları, küresel ticaret ve enerji piyasasını kontrol altında tutmayı hedefleyen ABD'nin savaş gemileri ve askeri üslerinin denetimde bulunuyor. Yeni rota sonucu daha önce, yine ABD kontrolündeki, Kanada'ya ait Kuzeybatı geçidinden (Northwestern Passage) sağlanan, Atlantik-Pasifik geçişine de alternatif ortaya çıktı.

İngiltere’den Norveç’e çıkarma

İngiltere Savunma Bakanı Gavin Williamson, yeni Arktik strateji kapsamında, Norveç’e 800 deniz piyade ve özel kuvvet askeri göndereceklerini açıkladı. Telegraph gazetesinin haberine göre yeni strateji, Rus denizaltılarının faaliyetini daha etkin biçimde izleme fırsatı yaratmayı, tüm tehditlere zamanında ve yerinde yanıt vermek için İngiliz ordu birliklerinin iyi konumlandırıldığından emin olmayı amaçlıyor. Norveç’e gönderilen İngiliz askerler, bu ülkenin askerleri ile ABD ve Hollanda piyadeleriyle birlikte hareket edecek.

(Yeni Şafak)