Tarihi Rumkale’de ay tutulması gözlendi

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, insanoğlunun Ay’a ayak basışının 50’nci yıl dönümü dolayısıyla “Yıldızlara Safari Gözlem Şenliği” gerçekleştirdi. Gaziantepliler, tarihi Rumkale’de yüzyılın en uzun ay tutulmasını gözlemledi.

Büyükşehir tarafından ’Ay’a Yolculuk Haftası’ kapsamında “Yesemek Açık Hava Müzesi’nde Ay’a Yolculuğa Çıkıyoruz” etkinliğinde Ay gözlemi, mitoloji ve gök bilim sunumu yapıldı. Tarihi Rumkale, yüzyılın en uzun ay tutulmasına şahitlik etti. Gökyüzündeki görsel şöleni çok sayıda Gaziantepli izledi.

20-21 Temmuz 2019’da Zeugma Antik Kenti’nde, Jüpiter ve ay gözlemi, astrofotoğraf etkinliklerinin yanı sıra kültür gezisi olacak. Onlarca medeniyete ev sahipliği yapan Gaziantep’in büyüleyici coğrafyası Yıldızlara Safari Tutulma Avcıları’nı konuk edecek. Gezegenevi ve Bilim Merkezi’ndeki seminerde astronomi, arkeoloji, mitoloji ve tarih gibi birçok konuyu Ege Üniversitesi Astronomi Bölüm Başkanı Prof. Dr. Serdar Evren, Ege Üniversitesi Emekli öğretim üyesi Prof. Dr. Zeynel Tunca ve Tutulma Avcıları Projesinin kurucusu Astrofotoğrafçı Kubilay Akdemir ele alacak. Astronom Tamer Akın da teleskop gözleminde yer alacak.

Şenlik, Gazianteplileri ve Türkiye’nin birçok noktasından gelen meraklı katılımcıları bir araya getirecek.