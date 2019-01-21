Tarihi referandumda Morolar oy kullanıyor Moro Müslümanlarının geleceğini etkileyecek referandumunda Morolar oy kullanıyor

COTABATO CITY (AA) - Filipinler’in güneyinde yaşayan Moro Müslümanlarının geleceğini etkileyecek Bangsamoro Organik Yasası (BOL) referandumunda Morolar oy kullanıyor. Yaklaşık 3 milyon seçmenin oy kullanması beklenen referandumda Morolar oy verecekleri okullarda uzun sıralar oluşturdu. Morolar, kapılardaki güvenlik kontrollerinden geçirilerek okullara alındı. Şehir genelinde asker ve polisin uyguladığı yüksek güvenlik tedbirleri gözden kaçmazken, halk basın mensuplarına konuşmaktan kaçındı. Kampanya sürecinde "Hayır" kanadını destekleyen Cotabato Belediye Başkanı Cynthia Guiani-Sayadi, BOL’un onaylanması ve şehrin yeni kurulacak bölgeye dahil edilmesine karşı çıkıyor. Kotabato şehrinde 110 bin seçmenin oy kullanması bekleniyor. Sabah 7’de başlayan oy verme süresi öğleden sonra 15’te son bulacak. - Yeni düzenlemeyle Bangsamoro özerk hükümeti kurulacak Filipinler Devlet Başkanı Rodrigo Duterte, temmuz sonunda imzaladığı Bangsamoro Müslümanlarına kapsamlı özerklik sağlayan yasayla, bölge Müslümanlarının hukuki ve ekonomik kazanımlarının artırılması öngörülüyor. Yasa, nüfusun yoğun yaşadığı Mindanao eyaletinin bazı bölgeleri ile çevresindeki adalara, mevcut özerk yapıdan çok daha kapsamlı bir özerklik sağlayacak. Yeni düzenlemeyle Bangsamoro özerk hükümeti kurulacak. Bölgede dini özgürlükler konusunda bağımsız olarak şeri hükümlerin uygulanacağı mahkemeler açılabilecek. Merkezi yönetim, Mindanao'daki idari yetkileri Bangsamoro hükümetine devredecek. Bangsamoro bölgesindeki iç sular ulusal hükümet ile eş zamanlı idare edilecek. Özerk yönetim enerji kaynaklarını çıkarıp yönetimini sağlayacak. Ayrıca eski Moro Ulusal Kurtuluş Cephesi (MUKC) ve Moro İslami Kurtuluş Cephesi (MİKC) savaşçıları kolluk kuvvetlerine katılabilecek.



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