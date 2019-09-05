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Tarihi Rahvan At Yarışları pazar günü gerçekleşecek

Turgutlu Belediyesi ve Turgutlu Rahvan Atçılar Derneği tarafından düzenlenen Rahvan At Yarışları 8 Eylül Pazar günü gerçekleşecek.

05 Eylül 2019 Perşembe 11:09
Tarihi Rahvan At Yarışları pazar günü gerçekleşecek

Turgutlu Belediyesi ve Turgutlu Rahvan Atçılar Derneği tarafından düzenlenen Rahvan At Yarışları 8 Eylül Pazar günü gerçekleşecek. Irlamaz Rekreasyon Alanı Koşu Kırı Mevkiinde kurulacak olan pistte Rahvan Atları çeşitli kategorilerde birincilik için yarışacak.


Turgutlu Belediyesi tarihi bir gelenek olan Rahvan At Yarışlarını 8 Eylül Pazar günü gerçekleştirecek.Turgutlu Rahvan Atçılar Derneği iş birliği ile düzenlenecek olan at yarışlarına tüm Turgutlu halkını davet eden Turgutlu Belediye Başkanı Çetin Akın “Rahvan At yarışları tarihi bir gelenektir. Bizler de Turgutlu Belediyesi olarak tarihi geleneğimiz olan Rahvan At yarışlarını düzenliyoruz. Çevre il ve ilçelerde birçok Rahvan Atlarının katılacağı yarışlarda Rahvan Atları çeşitli kategorilerde birincilik için yarışacak. 8 Eylül Pazar günü Irlamaz Rekreasyon Alanı Koşu Kırı Mevkiinde gerçekleştireceğimiz Rahvan At yarışlarımıza tüm vatandaşlarımızı bekliyorum” dedi.

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Haber Tarihi: 05 Eylül 2019 Perşembe 11:09
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