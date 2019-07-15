Tarihi pancar deposunun yıkılması

KOCAELİ (AA) - Kartepe Belediye Başkanı Mustafa Kocaman, Anıtlar Yüksek Kurulu tarafından "taşınmaz kültür varlığı" olarak tescillenen şeker pancarı deposunun iş makinesiyle yıkılmasına ilişkin, "Yıkımı haber alır almaz gittiğimizde iş makinesi operatörü ve yıkan kişiler oradaydı. Bu binanın yıkılması için gereken izinleri aldığını söyleyen bir firmanın yetkilileri, 'yıkın' demiş. Bunlar da yapıyı yıkmışlar. Bize veya yetkililere sormamaları büyük hata." dedi.

Kocaman, AA muhabirine yaptığı açıklamada, cumartesi günü binanın yıkıldığını öğrendiklerinde çok üzüldüklerini söyledi.

Yaklaşık 50 yıllık geçmişi olan, 1990'lara kadar şeker pancarı deposu olarak kullanılan binanın Anıtlar Yüksek Kurulu kararıyla "taşınmaz kültür varlığı" olarak tescillendiğine dikkati çeken Kocaman, şöyle devam etti:

"Burası, çocukluğumuzdan beri bildiğimiz, şeker pancarı deposu olarak kullanılan bir binadır. Burayı Pancar Sanat Merkezi yapmak istiyorduk. Çünkü lokasyon ve binanın yapısı buna çok uygundu. Büyükşehir Belediyemizle de görüşmüştük. Buranın mülkiyeti Adapazarı Şeker Fabrikasına ait. Büyükşehir Belediyemiz ile şirket arasında bir kamulaştırma davası hali hazırda devam ediyor. Burası kamulaştırıldıktan sonra bize tahsis edilir ve daha sonra projeyi hayata geçiririz diye beklerken böyle talihsiz bir olay yaşandı."

Kocaman, "Yıkanlar belli, yıktıranları da emniyet arıyor. Olayı öğrenir öğrenmez hemen Anıtlar Kuruluna, Büyükşehir Belediyesine ve emniyete haber verdik. Yıkımı haber alır almaz gittiğimizde iş makinesi operatörü ve yıkan kişiler oradaydı. Bu binanın yıkılması için gereken izinleri aldığını söyleyen bir firmanın yetkilileri 'yıkın' demişler. Bunlar da yapıyı yıkmışlar. Bize veya yetkililere sormamaları büyük hata. Bunlara 'yıkın' diyenler şimdi telefonlara cevap vermiyor ama emniyet takibini yapıyor. Tahkikat devam ediyor. Biz de konunun takipçisi olacağız. Bölge için çok kıymetli bir yapıydı, çok üzgünüz." dedi.