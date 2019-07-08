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Tarihi Palu ilçesi, ziyaretçileri ağırlıyor

7 bin yıllık tarihe sahip Elazığ’ın Palu ilçesi ziyaretçilerini ağırlıyor.

08 Temmuz 2019 Pazartesi 12:33
Tarihi Palu ilçesi, ziyaretçileri ağırlıyor

7 bin yıllık tarihe sahip Elazığ’ın Palu ilçesi ziyaretçilerini ağırlıyor.İlçeye geziye gelen birkafile, kalede çöp toplayıp, Murat nehrinde rafting yaptı.


Doğu Anadolu Bölgesi’nin Yukarı Fırat bölümünde bulunan yaklaşık 7 bin yıllık tarihe sahip olan Elazığ’ın Palu ilçesi, doğa severlerin vazgeçilmezi haline gelmeye başladı. Tarih boyuncabir çok medeniyete ev sahipliği yapan Palu, aynı zamanda Murat Nehrindekirafting parkuru ve tarihi Palu Kalesi gibi birçok güzelliğiyle ziyaretçilerini ağırlamaya devam ediyor.Bu kapsamda Elazığ Doğa Sporları Derneği gönüllüleri,Palu’ya gezi düzenledi. İlçeye gelen 30 kişilik kafile,tarihi mekanlarziyaret etti, Palu kalesi çevresinde çöp topladı verafting heyecanı yaşadı.


Kalabalık birgrup ile Palu’nun tarihi ve turistlik yerlerini gezmeye geldiklerini belirten Abdurrahman Yıldırım,“Daha önce Palu’ya gelmişliğim vardı. Ama ilk kez Palu’nun tarihi ve turistlik yerlerini gezme fırsatı buldum. Gerçekten Palu için saklı bir hazine diye biliriz. Palu’daki güzelliklerin profesyonelce tanıtıma ihtiyacı olduğunu düşünüyorum Tüm doğa, tarih ve macera tutkunlarını Palu’ya davet ediyorum ”dedi.


Gezi programını organize eden Murat Bahçeci ise,”Gezimiz Elazığ’dan tren yolculuğu ile başladı. İlçeye gelerek Murat Nehri boyunca eski patikalardan geçip, Palu Kalesi, Urartu Kitabesi, Cimşitbey Camii, Ulucami, Alacalı Mescit, Surp Lusavoriç Kilisesi, Çarşıbaşı Hamamı, Urartu Kaya Mezarları gibi birçok tarihi eseri gezdik. Murat nehri kıyısında dinlendik, rafting heyecanını yaşayarak ve güzel bir gün geçirdik. Ülkemizin güzellikleriyle beraber tarihi ilçemiz Palu’nun tarihi ve doğasıyla tanınması, Palu’yu ziyaret etmek isteyenlere ön ayak olma, günü birlik gezilerle Palu’ya yerli ve yabancı turist çekmek istiyoruz. Bizler bu işi ticari bir amaçla değil, doğaya ve tarihe olan sevgimizden yapıyoruz. Ben inanıyorum ki bu tür çalışmalar sonucu İstanbul’dan, Ankara’dan ve birçok ilden herhangi bir tur şirketine gerek kalmadan doğa ve tarih severler Palu’yu ziyaret edeceklerdir” diye konuştu.

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Haber Tarihi: 08 Temmuz 2019 Pazartesi 12:33
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