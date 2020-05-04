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Tarihi Osmanlı çarşısında hüzünlü Ramazan

Bosna Hersek’teki Osmanlı döneminden kalma tarihi çarşı, koronavirüse karşı alınan tedbirlerin etkisiyle eski görünümünden ve ramazan coşkusundan çok uzak kaldı.

Yeniakit Publisher
2020-05-04 12:58:00 -
Tarihi Osmanlı çarşısında hüzünlü Ramazan

Bosna Hersek’in başkenti Saraybosna’da bulunan ve “şehrin kalbi” olarak nitelendirilen tarihi Başçarşı, koronavirüs salgını nedeniyle alışılmışın çok dışında bir ramazan ayı geçiriyor. Osmanlı döneminden kalma tarihi camilerin, medresenin, dükkanların ve çeşmelerin bulunduğu, birbirine benzeyen onlarca dar sokaktan oluşan tarihi çarşı, salgına karşı alınan tedbirlerin etkisiyle eski görünümünden ve ramazan coşkusundan çok uzak kaldı. Çarşının eski camilerinde asırlardır sürdürülen mukabele geleneği, sadece okuyan hafızların katılımıyla yapılırken, takip etmek isteyenler için televizyondan ya da sosyal medyadan yayınlanıyor.

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