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Tarihi operasyonda 121 tutuklu

Bursa’da geçtiğimiz günlerde 4 bin polis memuruyla 17 ilçe ve merkezde yapılan Narko Timsah operasyonunda gözaltına alınan 206 kişiden 121’i çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

15 Şubat 2019 Cuma 10:54
Tarihi operasyonda 121 tutuklu

Bursa’da geçtiğimiz günlerde 4 bin polis memuruyla 17 ilçe ve merkezde yapılan Narko Timsah operasyonunda gözaltına alınan 206 kişiden 121’i çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.


Narko Timsah operasyonu tek operasyondaki tutuklu sayısı özelliği ile Bursa’da ilk sıraya yerleşti.


Bursa İl Emniyet Müdürlüğü geçtiğimiz günlerde 4 bin polisle Bursa tarihindeki en büyük operasyona imza attı. Özel harekat polisi ile çok sayıda narkotik köpeğinin yer aldığı operasyonda Bursa merkez ve 17 ilçede yüzlerce adrese eş zamanlı baskın düzenlendi. Şafak vakti yapılan operasyonu İl Emniyet Müdürü Osman Ak bizzat yönetti. Helikopterle havadan da desteklenen operasyonu insansız hava araçları yine havadan görüntüledi.


Operasyon kapsamında sadece evler değil, şüphelilere ait iş yeri ve araçları da arayan ekipler Bursa tarihinde gözaltı sayısı en yüksek olan operasyona imza attı. Bebek beşiklerinden, klozetlere, musluk altlarından, davul fırın içlerine kadar her yerin didik didik arandığı tarihi operasyonda çok miktarda uyuşturucu madde ele geçirilirken 206 kişi gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edilen şüphelilerden 121’i çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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Haber Tarihi: 15 Şubat 2019 Cuma 10:54
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