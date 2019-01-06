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Tarihi Oltu Rus Kilisesi restore edilecek

Erzurum'un Oltu ilçesindeki Rus Kilisesi'nin restore edilmesi için çalışma başlatıldı- Oltu Kaymakamı Şenol Turan:- "Kilise restore edildikten sonra kütüphane olarak hizmet verecek"

06 Ocak 2019 Pazar 11:50
Tarihi Oltu Rus Kilisesi restore edilecek

ERZURUM (AA) - MUHAMMET MUTAF - Erzurum'da, restore edilecek Oltu Rus Kilisesi kütüphaneye dönüştürülecek.

Oltu Kaymakamlığınca hazırlanan "Tarihi Kilisenin Restorasyon ve Çevre Düzenleme Projesi", Kuzeydoğu Anadolu Kalkınma Ajansının (KUDAKA) "Kar Amacı Gütmeyen Kurum ve Kuruluşlara Yönelik 2017 Yılı Sosyal Altyapının ve Turizm Altyapısının Geliştirilmesi Mali Destek Programı" kapsamında kabul edildi.

Erzurum Valisi Okay Memiş'in desteği ve KUDAKA Yönetim Kurulu kararıyla yedek listeden asil listeye alınan restorasyon projesinin sözleşmesi, Kaymakam Şenol Turan ile KUDAKA arasında imzalanacak.

Ruslar tarafından inşa edilen kilisenin, sözleşme imzalandıktan sonra 2 yıl içerisinde aslına uygun onarılıp kütüphaneye dönüştürülmesi planlanıyor.

Oltu Kaymakamı Şenol Turan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Kuzeydoğu Anadolu'nun önemli yerlerinden olan ilçede yaklaşık 29 tescilli eser bulunduğunu söyledi.

Bu eserlerden 17. yüzyıldan kalma Aslan Paşa Camisi ile Rus Kilisesi ve Urartular dönemine ait olduğu tahmin edilen Oltu Kalesi'nin öne çıktığını belirten Turan, şunları kaydetti:

"Kilise 19. yüzyıl mimarisiyle inşa edilmiş. 1877-1878 Osmanlı-Rus Savaşı'yla 1917 Bolşevik Devrimi arasındaki yaklaşık 40 yıllık süre zarfında inşa edildiği tahmin ediliyor. Bugüne kadar ayakta kalabilmeyi başarmış gayet güzel ve estetik bir yapı. Bu yapının tekrar turizme kazandırılabilmesi için geçen yıl KUDAKA'nın 'Sosyal Altyapının ve Turizm Altyapısının Geliştirilmesi' başlıklı programda bir proje hazırlamıştık. Projemiz yedek sıradaydı ancak Sayın Valimiz Okay Memiş'in desteğiyle yedek listeden asıl listeye alındı."

- Kilise 2 yılda restore edilecek

Turan, kilisenin 2 yıl içerisinde restore edilmesinin planlandığını anlatarak, şunları dile getirdi:

"Bu projede emeği olan başta Sayın Valimiz Memiş’e, KUDAKA Genel Sekreteri Osman Demirdöğen'e, İlçe Belediye Başkanı İbrahim Ziyrek'e, geçmiş dönemlerde hizmet eden değerli meslektaşlarıma ve proje ekibime çok teşekkür ederim. Belediye Başkanı Ziyrek'in de hisseleri vardı ve hisselerini bize devrettiler. Bu, işimizi oldukça kolaylaştırdı. Rus Kilisesi'ni kütüphane olarak projelendirdik. Mevcut kütüphanemiz henüz taleplere yeteri kadar karşılık vermiyor. Şehir planlanırken o dönemde tabiri yerindeyse burası da kütüphane olsun diye kararlaştırılmış ancak ben, an itibarıyla mekanla insan arasında çok bağ kurulabildiğini zannetmiyorum. Kilise restore edildikten sonra burası kütüphane olarak hizmet verecek ve o zaman bu tarihi ve estetik binada insanla mekan arasında bağ kurulabileceğini ümit ediyorum ki bir kütüphane için en önemli konulardan birisi budur."

"Tarihi Kilisenin Restorasyon ve Çevre Düzenleme Projesi"yle ilçede sosyokültürel hayatın canlandırılması, turizm sektörünün gelişmesi, büyümesi ve ilçedeki ekonominin canlanmasına katkı sunulması hedefleniyor.

Projeyle, tarihi eserlerin talan edilmesi gereken bir miras değil, korunması ve yaşatılması gereken tarihi değer ve kültürel miras olduğu yönünde mesajlar verilerek, toplumun bu konularda bilinçlendirilmesinin yanında, söz konusu eserlerin korunması, yaşatılması ve gelecek kuşaklara aktarılması konularında bilinç oluşturulmasına katkı sağlanması amaçlanıyor.

Haftanın Özeti

Haber Tarihi: 06 Ocak 2019 Pazar 11:50
  1. Erzurum
  2. Kale
  3. kütüphane
  4. Oltu Rus Kilisesi

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