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Tarihi müzenin merdivenlerinde kaydırak keyfi

Bursa’nın İznik ilçesinde restorasyon çalışması yeni tamamlanan Müze Sokak’ta çocuklar merdivenleri kaydırak yaptı.

12 Haziran 2019 Çarşamba 11:15
Tarihi müzenin merdivenlerinde kaydırak keyfi

Bursa’nın İznik ilçesinde restorasyon çalışması yeni tamamlanan Müze Sokak’ta çocuklar merdivenleri kaydırak yaptı.


Çocuklar, park olmayan sokakta beton verdivenlerin korkuluklarını oyun alanı yaptı. Tehlikelinin farkında olan çocuklar, "Parkımız yok" diye karşılık verdi. Yeşilcami Mahallesi Müze Sokak’ta oyun alanı bulamayan çovuklar, tehlikeye rağmen beton merdivenlerin korkuluğundan kayarak eğleniyor. Trafiğe kapalı olan sokaktan merdivenler ile müze ve Yeşil Cami bahçesine iniliyor.


Çocuklar, beton zeminde oyunlar oynayıp tehlikeli olan merdivenlerden kayıyor. Can güvenliklerinin olmadığını bildiklerini ancak park olmayınca çaresizlikten bu bölgede oyun oynadıklarını ifade eden çocuklar, "Park istiyoruz" diyerek yetkililere seslendiler.

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Haber Tarihi: 12 Haziran 2019 Çarşamba 11:15
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