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Tarihi Murat köprüsü ve çevresi turizme kazandırılacak

Tarihi Murat köprüsü ve çevresi turizme kazandırılması için Muş Valisi Doç.

03 Ağustos 2019 Cumartesi 13:12
Tarihi Murat köprüsü ve çevresi turizme kazandırılacak

Tarihi Murat köprüsü ve çevresi turizme kazandırılması için Muş Valisi Doç. Dr. İlker Gündüzöz ve DAKA Genel Sekreteri Halil İbrahim Güray tarafından projenin destek sözleşmesi imzalandı.


Valilik resmi internet sitesinde yayımlanan açıklamaya göre, Murat Nehri üzerinde bulunan ve 13. yüzyılda Selçuklular tarafından inşa edilen ve gerek Muş’un gerekse bölgenin en değerli yapılarından olan Tarihi Murat Köprüsü’nün turizme kazandırılması için ilk adım atıldı. 2018 yılında Doğu Anadolu Kalkınma Ajansı (DAKA) tarafından Tarihi Murat Köprüsü’nün Muş ve bölge açısından işlek bir turizm destinasyonu olması amacıyla mimari ve peyzaj projeleri hazırlatılmış ve yapım işi için ihale edilmeye hazır hale getirilmişti. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından güdümlü proje desteği ile hayata geçirilmesi uygun bulunan projenin destek sözleşmesi Muş Valisi Doç. Dr. İlker Gündüzöz ve DAKA Genel Sekreteri Halil İbrahim Güray tarafından imzalandı. Proje ile Muş’a ait yöresel ürünlerin üretimi ve pazarlanması amacıyla özellikle dezavantajlı kadınların çalışacağı bir üretim atölyesi ile sergi alanının yanı sıra macera parkurları, yürüme yolları, seyir terasları, iskele gibi yapılar inşa edilecek. Projenin hayata geçirilmesiyle birlikte bünyesinde barındıracağı sosyal alanlar sayesinde Tarihi Murat Köprüsü’nün Muş ve civar illerden çok sayıda ziyaretçi çekmesi hedefleniyor.


Muş Valiliğinin proje yürütücüsü olduğu ve Doğu Anadolu Kalkınma Ajansı’nın Güdümlü Proje Programı kapsamında desteklediği proje hem Muş’un kültürel ve turistik potansiyelini açığa çıkaracak hem de yöresel ürünlerin üretilmesiyle istihdam ve ekonomiye önemli katkılar sağlayacak.

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Haber Tarihi: 03 Ağustos 2019 Cumartesi 13:12
  1. sergi
  2. kültür

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