0553 313 94 23

Tarihi "Moro" referandumu

Filipinler'in güneyinde Moro Müslümanlarının geleceğini etkileyecek referandumda oy sayım işlemi sürerken kesin olmayan sonuçlara göre Cotabato ve Isabela şehirleri "Evet" yönünde oy kullandı- Buna göre kampanya boyunca kritik noktalar arasında gösterilen bu iki şehir, Müslüman Mindanao Bangsamoro Özerk Bölgesi bünyesine dahil olacak

21 Ocak 2019 Pazartesi 21:27
Tarihi "Moro" referandumu

COTABATO CITY (AA) - Filipinler'in güneyindeki Moro Müslümanlarına daha kapsamlı bir özerklik sağlanmasını öngören referandumda, oy sayım işlemi sürerken resmi olmayan sonuçlara göre Cotabato ve Isabela şehirleri "Evet" yönünde oy kullandı.

Filipinler'de Mindanao eyaletinin bazı bölgeleri ile çevresindeki adalara, mevcut yapıdan çok daha kapsamlı özerklik sağlayacak yasa için yapılan referandumda, resmi olmayan sonuçlara göre Cotabato ve Isabela şehirlerinden "Evet" oyu çıktı.

Cotabato ve Isabela, mevcut Müslüman Mindanao Özerk Bölgesi (ARMM) bünyesinde yer almayan ve kampanya boyunca kritik noktalar arasında gösterilen şehirler olarak öne çıkıyordu.

Şehirler, bu sonuçlar doğrultusunda Müslüman Mindanao Bangsamoro Özerk Bölgesi (BARMM) bünyesine dahil olacak.

Moro bölgelerinde yapılan referandumda, mevcut ARMM bölgesinde yaşayan Morolara, BARMM'a dahil olup olmayacakları soruldu.

ARMM'de yer almayan bu iki şehirde yaşayanlara ise yeni kurulacak BARMM kapsamına girip girmeyeceklerine ilişkin oy vermeleri istendi.

Referandumda diğer bölgelerdeki oy sayımı ise sürüyor.

- Yeni düzenlemeyle Bangsamoro özerk hükümeti kurulacak

Filipinler Devlet Başkanı Rodrigo Duterte'nin temmuz sonunda imzaladığı Bangsamoro Müslümanlarına kapsamlı özerklik sağlayan yasa, bölge Müslümanlarının hukuki ve ekonomik kazanımlarının artırılmasını öngörüyor.

Yasa, nüfusun yoğun yaşadığı Mindanao eyaletinin bazı bölgeleri ile çevresindeki adalara, mevcut özerk yapıdan çok daha kapsamlı bir özerklik sağlayacak.

Yeni düzenlemeyle Bangsamoro Özerk Hükümeti kurulacak. Bangsamoro Özerk Bölgesi'nin başkenti Cotabato şehri olacak.

Bölgede dini özgürlükler konusunda bağımsız olarak şeri hükümlerin uygulanacağı mahkemeler açılabilecek.

Merkezi yönetim, Mindanao'daki idari yetkileri Bangsamoro hükümetine devredecek.

Bangsamoro bölgesindeki iç sular ulusal hükümet ile eş zamanlı idare edilecek. Özerk yönetim, enerji kaynaklarını çıkarıp yönetimini sağlayacak.

Ayrıca eski Moro Ulusal Kurtuluş Cephesi (MUKC) ve Moro İslami Kurtuluş Cephesi (MİKC) savaşçıları kolluk kuvvetlerine katılabilecek.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 21 Ocak 2019 Pazartesi 21:27
  1. BARMM
  2. cotabato
  3. Filipinler
  4. Isabela
  5. Moro
  6. Müslüman Mindanao Bangsamoro Özerk Bölgesi
  7. referandum

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    ''Ayla'' Macaristan'da sinemaseverlerle buluştu
    1. ''Ayla'' Macaristan'da..
    2. Yılmaz Özdil'den sonra sömürme sırası..
    3. Bingöl'de ekipler yaşlı hasta için..
    4. Tarihi "Moro" referandumu
    5. Savaşın kapısı aralandı! 'İsrail'i..
    6. Zimbabve'de sendika lideri gözaltına..
    7. Şırnak'ta teröristlerin inlerine girildi
    8. Brüksel'de 3'lü doğal gaz müzakereleri
    9. Beşiktaş'tan flaş Quaresma kararı
    10. Kuzey Akım 2'nin yüzde 20'si tamamlandı
    11. Sahaya yıldırım düştü! 4 futbolcu öldü
    12. Futbol: Spor Toto 1. Lig'de görünüm
    13. Fatih Portakal, CHP'ye isyan etti
    14. GÜNCELLEME - Kerç Boğazı'nda 2 gemi..
    15. İZBAN AŞ'de toplu iş sözleşmesi..
    16. Futbol: Spor Toto Süper Lig
    17. Akılalmaz olay! Evlerinde besledikleri..
    18. Bahreyn'de muhalif derneğin kapatılma..
    19. FETÖ'nün hücre evinde yakalanan 4 kişi..
    20. Futbol: Spor Toto 1. Lig
    Melih Gökçek'ten flaş açıklama: Emrinde bir savcı mı var?
    Melih Gökçek'ten flaş açıklama: Emrinde bir savcı mı var?
    "Gülen koklayarak fark etti, Adil Öksüz ve Mustafa Yeşil'i falakaya yatırdı!"
    "Gülen koklayarak fark etti, Adil Öksüz ve Mustafa Yeşil'i falakaya yatırdı!"
    Telefonuna gelen mesaja "Evet' diye cevap verdi, hayatının şokunu yaşadı
    Telefonuna gelen mesaja "Evet' diye cevap verdi, hayatının şokunu yaşadı
    Gündemi sarsan iddia! "Melih Gökçek, AK Parti'den istifa edip MHP'ye katılacak"
    Gündemi sarsan iddia! "Melih Gökçek, AK Parti'den istifa edip MHP'ye katılacak"
    Selçuk Bayraktar duyurdu! 2 milyon TL ödül verilecek
    Selçuk Bayraktar duyurdu! 2 milyon TL ödül verilecek

    Günün Karikatürü

    22 Ocak 2019
    Türkiye'ye mesaj yollayıp açıkladı: ABD ve AB ülkeleri bize katılmak istiyor
    Türkiye'ye mesaj yollayıp açıkladı: ABD ve AB ülkeleri bize katılmak istiyor
    Kenevir tohumu üretiminde merkez iller belli oldu
    Kenevir tohumu üretiminde merkez iller belli oldu