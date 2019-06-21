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Tarihî mirasta peyzaj yaklaşımları

Büyükşehir Belediyesi, Bursa’nın UNESCO dünya mirası listesine“Türkiye’nin 12, dünyanın ise 988.

21 Haziran 2019 Cuma 15:56
Tarihî mirasta peyzaj yaklaşımları

Büyükşehir Belediyesi, Bursa’nın UNESCO dünya mirası listesine“Türkiye’nin 12, dünyanın ise 988. üstün evrensel değere sahip miras” olarak kabul edilişinin 5. yılında panel düzenledi.


ICOMOS Uluslararası Anıtlar ve Siteler Günü dolayısıyla tertiplenen ‘Mirası Korumak: Kırsal Peyzaj Alanlarında Güncel Yaklaşımlar’ isimli panele Büyükşehir Belediye Başkanvekili Süleyman Çelik, AK Parti Bursa Milletvekili Atilla Ödünç ve Bursa Alan Başkanı Prof.Dr. Neslihan Dostoğlu da katıldı.


Panel öncesinde gerçekleştirilen protokol konuşmaları çerçevesinde söz alan Büyükşehir Belediye Başkanvekili Süleyman Çelik, Bursa’nın UNESCO dünya mirası listesine kabul edilişinin 5. yılını kutladıklarını söyledi. Bu süreçte hanlar bölgesi, sultan külliyeleri ve Cumalıkızık Köyü tarihi alanlarında önemli çalışmalar yapıldığını belirten Çelik, “Artık dünyaca kabul edilen görüşe göre, sadece anıtsal eseri korumak yeterli değildir. Tarihî eserin çevresinde yer alan peyzaj ve dokuyu bütüncül olarak korumak da önemlidir. Ayrıca alandaki sosyokültürel çevre de önem taşımaktadır. Tarihi doku, orada yaşayan insanların hayat şekliyle değer kazanır. Bu noktada somut olmayan kültürel mirasın da önemi büyüktür. Bugün gerçekleştirdiğimiz bu panel vesilesiyle, kırsal peyzaj alanlarında güncel yaklaşımlar masaya yatırılacak ve mirası korumanın anlamı daha da derinleştirilecektir” dedi.


Panel öncesi yapılan konuşmalarda AK Parti Milletvekili Atilla Ödünç ile Bursa Alan Başkanı Prof. Dr. Neslihan Dostoğlu da birer konuşma gerçekleştirdi. Prof. Dr. Dostoğlu, gelinen noktada sadece UNESCO listesine girmekle yetinmediklerini, Bursa’nın tarihi ve kültürel alanlarında yapılan çalışmaları daha da derinleştirmek adına çalışmalara devam ettiklerini ifade etti.


Protokol konuşmalarının ardından ‘Studio Sustain Bursa Heritage’ ile ‘Dünyada ve Türkiye’de UNESCO miras listesindeki kültürel ve doğal miras alanları’ isimli sergilere katılan öğrencilere birer sertifika verildi.

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Haber Tarihi: 21 Haziran 2019 Cuma 15:56
  1. kültür
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