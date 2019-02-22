Tarihî mirasa Osmangazi imzası

Osmangazi Belediyesi, Bursa’nın en eski yerleşim yerlerinden Kayhan Mahallesi’nde, 20’nci yüzyıl başlarından kalma sivil mimarî örneği yapıyı aslına uygun şekilde inşa ederek hizmete açtı.

Osmanlı’nın kurulduğu ulu şehir Bursa’da tarihî eserlerin ayağa kaldırılması ve yaşatılması adına birçok projeyi hayata geçiren Osmangazi Belediyesi, Kayhan Mahallesi’ndeki sivil mimar örneği yapıyı restore etti. Zemin artı 2 kat olmak üzere toplam 700 metrekare alana sahip olan tarihî yapı, zemin katı betonarme, birinci ve ikinci katları ise ahşap olarak inşa edildi.

Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar, açılış töreninde yaptığı konuşmada tarihî ve kültürel mirasın korunup yaşatılmasına yönelik çalışmalarda öncü belediye olduklarını belirtti. Tarihî binanın Kayhan Çarşısı’na değer katacağını ifade eden Mustafa Dündar, “Bursa’nın farklı bölgelerinde yok olmaya yüz tutmuş tarihî yapıların izini bularak, ayağa kaldırıyoruz. Çalışmalarımız ile Tarihî Kentler Birliği tarafından ödüllendirildik. Aynı zamanda 12 farklı noktada restorasyon çalışmalarımızı da gerçekleştirdik. Birbirini takip eden bu çalışmalarla birlikte, yeni dönemdeki turizm hedefimiz de ortaya çıkıyor. Cumhurbaşkanımızın açılışını yaptığı Panorama 1326 Bursa Fetih Müzesi, Türkiye gündemine oturdu. 300 bine ulaşan ziyaretçi sayımız, turizm firmalarının da ilgisini çekti. Bundan sonra firmalarımız programlarını Panorama 1326 Bursa merkezli, Kayhan, Ulucami, Yeşil Türbe, Emir Sultan gibi yeni rotalar ile şekillendirecek. Böylece esnafımız da kazanacak” dedi.

Sağlam adımlarla ileriye yönelik projeler geliştirdikleri vurgulayan Başkan Dündar, “Şadırvanlı Han’ın restorasyonuna kasım ayında başladık. Şadırvanlı Han’ı avlusu, dükkânları ile aslına uygun şekilde yenileyerek sosyal ve kültürel tesis olarak hizmete açacağız. Tarihî han, içerisinde yer alan dükkanları, sergi ve toplantı salonları ile sosyal ve kültürel hayata renk katacak, tarihi çarşımızı canlandıracak. Biz restorasyonu sadece binaları yenilemek olarak görmüyoruz. Biz restore ettiğimiz yapılarla ekonomiye, kültüre, sanata, sosyal hayata katkı sağlayabilecek değer üretiyoruz. Osmangazi Belediyesi olarak Bursa için kalıcı işler, kalıcı eserler yapıyoruz. Kayhan’dan Hisar’a kadar her yerde Osmangazi imzası var. Bizim reklam anlayışımız hizmettir” diye konuştu.

Tarihi binanın Bursa’nın iyilik eli olarak hizmet vereceğini kaydeden Başkan Dündar, “Meclisimizde yaptığımız ihale ile bu güzîde eseri İHH’nın kullanımına tahsis ettik. Birlikte birçok çalışma yürütüyoruz. İstedik ki dünya çapında gönüllü faaliyetleri yapan İHH’nın emeğine, çalışmasına bir katkı sunalım. Belki eğitim yardımları kapsamında yüzü gülen bir çocuğun sevincine ortak oluruz, belki su kuyusundan kana kana su içip elhamdülillah diyen ihtiyaç sahibinin duasına ortak oluruz. Belki savaş sebebiyle vatanında zor durumda olan ya da vatanından edilmiş bir mazlumun Allah razı olsun duasına mazhar oluruz dedik. Hem sınırlarımıza hem de Suriye’ye birçok kez yardım tırları gönderdik. Bosna’nın yaşadığı sel felaketinde yine bir dayanışma içerisinde oradaki soydaşlarımıza destek olmak için çalıştık. Bundan sonra da iş birliğimiz devam edecek. Muhtaçlara, yetimlere, dünya mazlumlarına yardım etmek amacında olan İHH’nın yeni binasında daha çok hayırlara vesile olmasını diliyorum. İnşallah sıkıntısı olan kardeşlerimizin gönlüne ulaşmaya devam edeceğiz” dedi.

Bursa İHH Bursa Şube Başkanı Hüseyin Kaptan da tarihî yapıyı Bursa’ya kazandıran Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar’a teşekkür etti. İnsani Yardım Vakfı olarak 26 yıldır, 160 ülkede faaliyet gösterdiklerini vurgulayan Kaptan, “Osmangazi, mazlum coğrafyalarda yapılan çalışmalara her zaman destek oldu. İnşallah binamız mahallemizin canlanmasına vesîle olacak” diye konuştu.

Açılış törenine Bursa Büyükşehir Başkanvekili Zehra Sönmez, AK Parti Osmangazi İlçe Başkanı Ufuk Cömez, belediye meclis üyeleri, muhtarlar ve vatandaşlar katıldı.