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Tarihi Milli Eğitim Müdürlüğü binası Millet Kıraathanesi’ne dönüştü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın tüm Türkiye’de açılmaya başlayan ve vatandaşların kullanımına sunulan Millet Kıraathanesi Isparta’da eski Milli Eğitim Müdürlüğü tarihi binasında hizmet vermeye başladı.

21 Mart 2019 Perşembe 12:23
Tarihi Milli Eğitim Müdürlüğü binası Millet Kıraathanesi’ne dönüştü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın tüm Türkiye’de açılmaya başlayan ve vatandaşların kullanımına sunulan Millet Kıraathanesi Isparta’da eski Milli Eğitim Müdürlüğü tarihi binasında hizmet vermeye başladı.


Vatandaşlara 7 gün 24 saat hizmet verecek olan Millet Kıraathanesi, TBMM Başkan Vekili Süreyya Sadi Bilgiç ile AK Parti Isparta Milletvekili Mehmet Uğur Gökgöz’ün birlikte kurdele kesmesiyle hizmete girdi. Millet Kıraathanesi’nde çalışma ve internet erişim odaları, el sanatları, robotik kodlama, içerik oluşturma ve 3 boyutlu yazıcı geliştirme/modelleme atölyelerinin yanı sıra yemekhane bölümü bulunuyor.


Millet Kıraathanesi’nin bölümlerini gezen, yapılan çalışmalar hakkında bilgi alan Vali Seymenoğlu ve Milletvekilleri, öğrencilerin yaptığı robotik kodlama ürünleri ve 3 boyutlu yazıcılarla oluşturulan modelleme çalışmalarını yakından inceleyerek öğrencilerle sohbet ettiler.


“Teknoloji atölyeleri hizmet verecek”


Yaptığı açıklamada hizmete giren Millet Kıraathanesiyle çocukların ve gençlerin meraklı oldukları alanlarda gelişimlerine destek olmayı amaçladıklarını söyleyen Vali Ömer Seymenoğlu,“Millet Kıraathanemizin bir bölümünde robotik kodlama ve 3 boyutlu yazılım odalarımız var burada tamamen öğrencilerimizin, gençlerimizin gelip merak duydukları alanlarda, teknolojik imkânlardan öğretmenleri öncülüğünde faydalanmalarını ve teknolojiyi akılcı kullanmalarını arzuladık. Millet Kıraathanemizin diğer bölümünü öğrenci ve gençlerimizin okuma, araştırma merakına yönelik olarak düzenledik. Diğer bölümde ise Halk Eğitim Müdürlüğü usta öğreticilerimiz eşliğinde geleneksel el sanatlarımızın öğretilmesi çalışmaları yapılacak. Eminim ki önümüzdeki günlerde çok sayıda öğrencimiz ve gencimiz buradan faydalanacak, bu millet için, bu devlet için bu vatan için hayırlı işlere imza atacaklar. Millet Kıraathanemizin Isparta’mıza, gençlerimize, öğrencilerimize ve vatandaşlarımıza hayırlı olmasını diliyorum” dedi.


Ücretsiz ikramlar olacak


Tüm Isparta halkının özellikle gençlerin, öğrencilerin faydalanabilecekleri bir Millet Kıraathanesi oluşturulduğunu belirten ve 3 boyutlu yazıcı, robotik kodlama, içerik oluşturma atölyeleriyle çocukların kişisel ve zihinsel gelişimlerini daha üst noktalara taşıyabileceklerini söyleyen Isparta Milletvekili ve TBMM Başkan Vekili Süreyya Sadi Bilgiç, “Millet Kıraathanesi çok güzel oldu hayırlı olmasını temenni ediyorum. Bugün burayı gezen herkes bunun ne kadar büyük bir ihtiyaç olduğunu anlıyor. Isparta’daki tüm öğrencilerimizin faydalanabileceği bir yer, öğrencilerimiz zaten gün boyu çay, su ve akşamları çorba servisi gibi imkânlara da sahip olacaklar” diye konuştu.


AK Parti Isparta Milletvekili Mehmet Uğur Gökgöz ise yaptığı açıklamada Millet Kıraathanesi’nde öğrencilerin ve vatandaşların tamamına yönelik çalışma odalarının yer aldığını belirterek Millet Kıraathanesinin oluşturmasında katkısı olan herkese teşekkür etti.

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Haber Tarihi: 21 Mart 2019 Perşembe 12:23
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