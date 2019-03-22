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Tarihi mezardaki hırsızlığın zanlıları başkentte yakalandı

Ağrı'nın Patnos ilçesinde 1071'deki Malazgirt Meydan Muharebesi'nde hayatını kaybeden Bizanslı komutana ait olduğu tahmin edilen 96 parça tarihi eseri satmaya çalıştıkları öne sürülen 2 zanlı gözaltına alındı

22 Mart 2019 Cuma 10:36
Tarihi mezardaki hırsızlığın zanlıları başkentte yakalandı

ANKARA (AA) - Ağrı'nın Patnos ilçesinde Bizanslı komutana ait mezardan çalındığı değerlendirilen 96 parça tarihi eseri satmaya çalıştıkları iddia edilen 2 şüpheli Ankara'da yakalandı.

Alınan bilgiye göre, Ankara Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şubesi ekipleri, Patnos ilçesinde 1071'deki Malazgirt Meydan Muharebesi'nde hayatını kaybeden Bizanslı komutanın mezarından çalınan tarihi eserlerin satılmak istendiği bilgisine ulaştı.

Kimlikleri tespit edilen şüphelileri takibe başlayan ekipler, E.Ç ve E.Ç'yi kullandıkları aracı durdurarak gözaltına aldı.

Araçta yapılan aramada miğfer, kama, bileklik, haç, ok ve okluğun aralarında olduğu 96 parça tarihi eser ele geçirildi.

Şüphelilerin emniyetteki ifadelerinde tarihi eserleri, kendi arazilerinden çıkarttıklarını söyledikleri öğrenildi.

Emniyet yetkilileri, ele geçirilen eserlerin 1071'deki Malazgirt Meydan Muharebesi'nde yaşamını yitiren Bizanslı komutana ait savaş malzemeleri ile kişisel eşya olduğunun tahmin edildiğini, incelemenin sürdüğünü belirtti.

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Haber Tarihi: 22 Mart 2019 Cuma 10:36
  1. Ankara Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılıkla Mücadele Şube Müdürlüğü
  2. tarihi eser

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