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Tarihi Manisa evi açılıyor

Şehzadeler Belediyesinin Erler Caddesi üzerinde 1 milyon 80 bin lira bedelle kamulaştırarak, restorasyon çalışması yaptığı Tarihi Manisa evinde çalışmalar sona erdi.

14 Mart 2019 Perşembe 16:41
Tarihi Manisa evi açılıyor

Şehzadeler Belediyesinin Erler Caddesi üzerinde 1 milyon 80 bin lira bedelle kamulaştırarak, restorasyon çalışması yaptığı Tarihi Manisa evinde çalışmalar sona erdi. Çocuk Kültür Sanat Merkezi olarak hizmet verecek olan evin 15 Mart Cuma günü açılacağı bildirildi.

 

Şehzadeler Belediyesi tarafından 1 milyon 80 bin lira bedelle kamulaştırılan, tarihi Manisa evinde yapılan restorasyon çalışmaları tamamlandı. Metruk haldeki binanın yeniden hayata kazandırılması için çok titiz bir çalışma yapıldığını ifade eden Şehzadeler Belediye Başkanı Ömer Faruk Çelik, “Şehzadeler Belediyesi olarak ilçemizdeki tarihi yapıları gün yüzüne çıkarmaya devam ediyoruz. Bu bağlamda Erler Caddesinde metruk halde bulunan tarihi Manisa evini 1 milyon 80 bin lira bedelle kamulaştırarak hızlı bir şekilde restorasyon projelerini hazırladık. Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kurulundan gerekli izinlerin alınmasının ardından restorasyon ihalesini yaptık ve hızlı bir şekilde çalışmaları başlattık. Binanın çok uzun yıllar boyunca kullanılmaması ve metruk halde olması nedeni ile civar mahallelerdeki vatandaşlarımız için hem hijyen açısından hem de asayiş açısından büyük bir risk oluşturuyordu. Bazı esnaflarımızın dükkanları bu bina nedeni ile sürekli olarak hayvan ve haşeratla doluyordu. Restorasyon projelerinin onaylamamasının ardından hızlıca çalışmalara başladık. İlk etapta tarihi binanın içerisinde yaptığımız çalışma ile 20 kamyona yakın moloz ve pisliği bu alandan tahliye ettik. Sonra projeyi aslına uygun olarak yeniden yaparak, binayı aslına uygun bir şekilde yeniden ortaya çıkardık. Yapılan titiz çalışma sonucunda tarihi Manisa evinde yapılan çalışmalar geçtiğimiz günlerde tamamlandı. Ekiplerimiz çevre düzenleme çalışmalarını ve iç teşrifat çalışmalarını tamamladı. 15 Mart Cuma günü saat 14.30’da düzenleyeceğimiz bir törenle bu güzel binamızı açılışını gerçekleştireceğiz. Metruk ve harabe durumda olan tarihi Manisa evi yeni görünümü ile Manisalı hemşerilerimize güzel bir Çocuk Kültür Sanat Merkezi olarak hizmet verecek. Tüm hemşerilerimizi açılışımıza bekliyoruz” dedi.

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Haber Tarihi: 14 Mart 2019 Perşembe 16:41
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