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Tarihi mahalle Birgi’de korkutan yangın: 1 yaralı

İZMİR (İHA) – İzmir’in Ödemiş ilçesinin tarihi mahallesi Birgi’de bir kafeteryada tüp patlaması sonucu çıkan yangında 1 kişi yaralandı.

28 Temmuz 2019 Pazar 20:25
Tarihi mahalle Birgi’de korkutan yangın: 1 yaralı

İZMİR (İHA) – İzmir’in Ödemiş ilçesinin tarihi mahallesi Birgi’de bir kafeteryada tüp patlaması sonucu çıkan yangında 1 kişi yaralandı. Yangında kafeterya olarak kullanılan tarihi bina küle döndü.


Edinilen bilgiye göre, Ödemiş’in tarihi eserleri ve evleriyle bilinen mahallesi Birgi’de Papaz Deresi mevkiinde bulunan kafeteryanın mutfak bölümünde tüp patlaması sonucu yangın çıktı. Yangının diğer tüplere sıçramaması için kafeterya çalışanları yoğun çaba harcasa da başka tüplerin de patlamasıyla yangın büyüdü. İşletmeci Uğur Dikicioğlu patlama sırasında başından yaralandı. Kafeteryada bulunan turistler ve çalışanlar tahliye edilirken yangına ilk etapta çevre sakinleri kendi imkanları ile müdahale etmeye çalıştı. Vatandaşlar bölgede bulunan yangın musluklarını açmak için uğraşsa da anahtarlar olmadığı için ilk etapta bu sistemi kullanmak mümkün olamadı.


Olay yerine Ödemiş Belediyesi’ne ait tanker ulaşırken, İzmir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekipleri ise dar sokaklar nedeniyle yangın bölgesine ulaşmakta güçlük çekti. İtfaiye araçları Aydınoğlu Mehmet Bey meydanında kalırken araçlardan uzatılan hortumlarla yangına müdahale edilebildi.



Endişeli gözlerle izlediler


Konutların birbirine yakın olduğu bölgede yangının diğer yapılara sıçramaması için yoğun çaba harcanırken çevre sakinleri ve turistler olup bitenleri endişeli gözlerle izledi.


Doğal, kentsel ve arkeolojik SİT alanı olan Birgi’nin simge yapılarından Sandıkoğlu Konağı’nın hemen yakınında yer alan yangın bölgesine gelen Ödemiş Belediye Başkanı Mehmet Eriş çalışmaları takip ederek bilgi aldı.



Yoğun çalışmayla alevler kontrol altına alındı


İtfaiyenin ve belediye ekiplerinin yoğun çabaları sonucunda yangın kontrol altına alındı. Ancak tarihi yapı küle döndü. Yangından çevredeki bazı konutlar da hasar gördü. Yangında yaralanan işletmeci Uğur Dikicioğlu, Ödemiş Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Yangının dere yatağına ve ormanlık alana sıçramaması adına Bayındır Orman İşletme Müdürlüğü yangın söndürme ekipleri hazır bekletildi.


Yangının tamamen söndürülmesi sonrası kafeterya olarak değerlendirilen binada ve çevresinde itfaiye ve İlçe Jandarma Komutanlığı olay yeri inceleme ekipleri incelemelerde bulundu.


Ödemiş Belediye Başkanı Mehmet Eriş yangından zarar gören vatandaşlara, işletmeye ve ziyaretçilere geçmiş olsun dileklerini ileterek, kapatılan beldelerde bir an önce itfaiye müfrezelerinin kurulması için konunun takipçisi olacaklarını dile getirdi.

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Haber Tarihi: 28 Temmuz 2019 Pazar 20:25
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