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Gaziantepspor ligden çekilme kararı aldı

TFF 2. Lig Beyaz grupta mücadele eden Gaziantepspor, ligden çekilme kararı aldıklarını duyurdu.

23 Ocak 2019 Çarşamba 10:58
Gaziantepspor ligden çekilme kararı aldı

Gaziantepspor, TFF 2. Lig Beyaz gruptaki kalan maçlarına çıkmama ve ligden çekilme kararı aldıklarını açıkladı.

Kulüpten yapılan açıklamada, geçmiş yönetimlerin bıraktığı ağır borç yükü nedeniyle çok sayıda puan silme ve alt lige düşürülme cezası alındığı hatırlatıldı.

Kulübün 50 yıllık tarihiyle Gaziantep şehrini gerek saha içinde gerekse de saha dışında, şaibeli olaylara karışmadan, onurlu bir şekilde temsil ettiğinin belirtildiği açıklamada, şu sözlere yer verildi.

İşte kulüpten yapılan açıklama

Bilindiği üzere Kulübümüz geçmiş yönetimlerin bırakmış olduğu ağır borç yükü nedeni ile FIFA tarafından yabancı Futbolcu ve Takımlarına yapılmayan ödemelerden dolayı çok sayıda eksi puan cezası ve son olarak bir alt lige düşürülme cezası almıştır.

Gaziantepspor'umuz 50 Yıllık tarihi ile Gaziantep Şehrini gerek saha içinde gerekse de saha dışında hiçbir şaibeli olaylara karışmadan onurlu bir şekilde temsil etmiştir. Ancak gelinen noktada takımımızın bu durumunda maçlara çıkması ağır yenilgiler ile Gaziantepspor isminin ve armasının ayaklar altına alınacağı bir durum yaratmaktadır. Gaziantepspor'umuzun ismi, tarihi ve armasının daha fazla yıpranmaması adına Kulübümüz TFF 2.Lig Beyaz grup kalan maçlarına çıkmama ve ligden çekilme kararı almıştır.

Tüm sporseverlerin ve taraftarlarımızın bilmesini isteriz ki; Lig'den çekilme kararı Kulübümüzün kapatılacağı bir karar kesinlikle değildir. Tam aksine daha fazla yıpranmadan yeni sezondan itibaren sıfır borç ve şirketleşme politikasının da içinde bulunduğu yeni bir proje ile yapılanmaya giderek, Gaziantepspor'umuzu hak ettiği yerlere en kısa süre zarfında getirmek hedeflenmektedir.

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Haber Tarihi: 23 Ocak 2019 Çarşamba 10:58
  1. TFF 2. Lig Beyaz
  2. Gaziantepspor

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