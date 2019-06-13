0553 313 94 23

Tarihi Küçüksu Çayırı’nda eğlence dolu ’Çevre Festivali’

Beykoz Belediyesinin “Sıfır Atık” hedefi doğrultusunda çevreci nesiller yetiştirmek amacıyla 10 yıldan bu yana yürüttüğü Yeşil Okul Projesi’yle bu yıl 69 ilk ve ortaokulda 17 bin 900 öğrenciye uygulamalı atık yönetimi eğitimi verildi.

13 Haziran 2019 Perşembe 09:37
Tarihi Küçüksu Çayırı’nda eğlence dolu ’Çevre Festivali’

Beykoz Belediyesinin “Sıfır Atık” hedefi doğrultusunda çevreci nesiller yetiştirmek amacıyla 10 yıldan bu yana yürüttüğü Yeşil Okul Projesi’yle bu yıl 69 ilk ve ortaokulda 17 bin 900 öğrenciye uygulamalı atık yönetimi eğitimi verildi. Proje kapsamında Tarihi Küçüksu Çayırı’nda düzenlenen ’Çevre Festivali’nde ise eğlenceli saatler yaşandı.


Dünya Çevre Günü dolayısıyla düzenlenen Çevre Festivali’nde, ambalaj atık, elektronik atık, atık pil, atık yağ ve kompost olmak üzere 5 kategoride başarılı olan okullar ödüllerine kavuştu. Tarihi alana gelen çocuklar survivor parkuru, canlı langırt, çuval, halat çekme yarışmaları, air hokey, junior basketbol, halka atma oyunları ve atölye çalışmalarıyla doyasıya eğlendi.


Beykoz Kaymakamı Ahmet Katırcı, Beykoz Belediye Başkanı Murat Aydın ile belediye başkan yardımcıları festivale katılarak ailelerin ve çocukların coşkusuna ortak oldu.


Yeşil Okul Projesi’nde dereceye giren öğrencilere ödüllerini takdim eden Beykoz Belediye Başkanı Murat Aydın, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın eşi Emine Erdoğan’ın himayesinde başlatılan Sıfır Atık Projesi’nin temiz dünyanın ve geleceğimizin teminatı olduğunu vurgulayarak projeye katılan okul ve öğrencileri kutladı.


Kaymakam Ahmet Katırcı ise Türkiye’ye örnek olan ‘Yeşil Okul, Sıfır Atık’ projelerini uygulayan Beykoz Belediyesine, proje ekibine ve emeği geçenlere teşekkür ederek, çocuklara çevreye önem vermelerini öğütledi.



Miniklere ödül


Beykoz Belediyesi tarafından projede birinci olan okullara müzik aletleri seti, ikinci olan okullara akıl oyunları seti, üçüncülere de spor malzemeleri seti hediye edildi.


Ayrıca ’Küçük Mucitlerin Çevre Dostu Yapıtları Yarışması’nda dereceye girenler de festival kapsamında ödül aldı.


Alanda Beykoz Belediyesinin geri dönüşüm uygulamaları ile okulların atık malzemelerden ürettikleri eser ve projelerin sergilendiği stantlar da katılımcılardan ilgi gördü.


Beykoz Belediyesinin Çevre Festivali 13 Haziran Perşembe günü 10.00-15.00 saatleri arasında oyun ve atölye çalışmalarıyla, 14 Haziran Cuma günü saat 21.00’de İsmail Türüt konseriyle devam edecek.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 13 Haziran 2019 Perşembe 09:37
  1. doğa
  2. sergi
  3. konser

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Başakşehir Müzik Akademisi Orkestrası’nın yıl sonu konserine yoğun ilgi
    1. Başakşehir Müzik Akademisi..
    2. Dünürlerin kavgası kanlı bitti: 1 ölü,..
    3. Silifke’de festivale gelecek..
    4. Çocuklar buldu...Bursa’da esrarengiz..
    5. Yüksekova’da yılsonu sergisi
    6. Tarihi Küçüksu Çayırı’nda eğlence dolu..
    7. VİOP'ta endeks kontratı güne düşüşle..
    8. Rize’de Denizde Güvenlik Eğitimi..
    9. İnönü Üniversitesinden 'karaciğer..
    10. CHP'den skandal teklif!'S-400'leri..
    11. ÇKS kayıtlarında son gün 30 Haziran
    12. Derenin yatağı değiştirilince..
    13. Bu hafta 13 film vizyona girecek
    14. Ahlak polisinin ’sanal tombala’ avı
    15. Küçükçekmece "Kardeşlik Festivali"nde..
    16. Bursa’da üniversite adaylarına..
    17. Döviz kurları
    18. Van polisinden uygulama
    19. Büyükçekmece’de binlerce kişi aynı..
    20. Aynı anda 5 karaciğer nakli yapıldı:..
    21. Kardelen Anaokulunda kermes
    22. (Özel) Sürücü adayı vitesi..
    23. Kalaycı: "Böyle güzel bir..
    24. Prof. Dr. Akdeniz: "Resim beni hayata..
    25. Günde bir kilo toplanabiliyor,..
    26. 'Meçhule giden kitaplar adreslerini..
    27. Küresel piyasalar negatif seyrediyor
    28. Jandarma kuruluş yıl dönümünü..
    29. Selendi’de ’Sıfır atık’ projesi
    30. Türkiye bayramda yollara düştü
    'Sevgi pıtırcıkları'ndan kan donduran tehdit: Cenazenizi göndeririz
    'Sevgi pıtırcıkları'ndan kan donduran tehdit: Cenazenizi göndeririz
    Cumhurbaşkanı onayladı! Beklenen müjdeli haber geldi
    Cumhurbaşkanı onayladı! Beklenen müjdeli haber geldi
    İsmail Küçükkaya'dan İmamoğlu'na büyük şok! Yalanı ifşa oldu
    İsmail Küçükkaya'dan İmamoğlu'na büyük şok! Yalanı ifşa oldu
    İbahim Tatlıses'ten çok sert tepki: Çarpılmış gibi oynuyor
    İbahim Tatlıses'ten çok sert tepki: Çarpılmış gibi oynuyor
    Semiha Yıldırım çirkin söylemlerle ilgili ilk kez konuştu: Dilek İmamoğlu'na teşekkür ederim
    Semiha Yıldırım çirkin söylemlerle ilgili ilk kez konuştu: Dilek İmamoğlu'na teşekkür ederim

    Günün Karikatürü

    13 Haziran 2019
    On binler sokakta! Hükümet binası kuşatıldı
    On binler sokakta! Hükümet binası kuşatıldı
    Saadet Partisi, Karamollaoğlu'nun iddiasını bir üst seviyeye taşıdı!
    Saadet Partisi, Karamollaoğlu'nun iddiasını bir üst seviyeye taşıdı!