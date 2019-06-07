Tarihi köyde hıdrellez kutlandı

Bilecik Valisi Bilal Şentürk, Osmaneli ilçesine bağlı tarihi köylerden Günüören köyünde hıdrellez etkinliklerine katıldı.

Hıdrellez etkinliklerine Vali Şentürk, eşi Münevver Şentürk, Osmaneli Kaymakamı Naif Yavuz, Osmaneli Belediye Başkanı Münür Şahin ve Bayırköy Belde Belediye Başkanı Mustafa Yaman ile köylüler katıldı.

Burada konuşan Bilecik Valisi Bilal Şentürk, kuruluş ve kurtuluşun kenti Bilecik’in her köşesinin ayrı bir güzelliğinin bulunduğunu söyleyerek, “Ramazan Bayramınızı tebrik ediyorum. Geleneklerimiz bizi millet olarak bir arada tutan, gücümüzü aldığımız önemli etkinlikler. Hıdrellez etkinlikleri vesilesiyle çok yoğun katılımlar oluyor. Özellikle gurbette yaşayan vatandaşlarımız büyük ilgi gösteriyor. Geleneğimiz olan hıdrellezin yanında yaz aylarında gurbette yaşayan insanlarımızı memleketimize bekliyoruz. Günüören köyümüzün tarihi konakları var, turizm açısından da büyük özellik taşıdığını ifade ettiler. Buraların değerini ilk önce biz bilelim ki başkasına da takdim edebilelim. Dışarıdan gelecek insanlar da buranın ekonomisine katkı sağlamış olsun. Bu şekilde yaparsak tarihi süreklilik arz edecek şekilde yaşatmış oluruz. Köyümüzü turizme döndürebilir ve burada yoğun bir ekonomik akar oluşturabilirsek, o zaman ne varsa geleceğe taşıma imkanımız olur” ifadelerini kullandı.

Yapılan duaların ardından Vali Şentürk ve beraberindekiler Osmanlı Devleti zamanından kalma kerpiç, taş ve ahşap kullanılarak inşa edilen tarihi konakları gezerek, Kaymakam Yavuz ve köy muhtarı Nejdet Bulgurcu’dan bilgi aldı.