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Tarihi koşu erken seçim kararı sonrası ertelendi!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan erken seçimin 24 Haziran'da yapılacağını duyurdu, bu tarihteki Gazi Koşusu da ertelendi.

19 Nisan 2018 Perşembe 14:28
Tarihi koşu erken seçim kararı sonrası ertelendi!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 24 Haziran'da erken seçim olacağını açıkladı. Bu gelişmenin ardından Türk yarışçılığının derbisi Gazi Koşusu'nun da ertelenmesi kesinleşti.

İstanbul Veliefendi Hipodromu'nda her yıl düzenlenen büyük yarış geçen yıl 25 Haziran tarihinde yapılmıştı. Türkiye Jokey Kulübü'nün yeni tarihi kısa sürede açıklaması bekleniyor.

Haber Tarihi: 19 Nisan 2018 Perşembe 14:28
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  5. erken seçim

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