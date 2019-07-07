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Tarihi Kırkpınar Güreşleri'nin başpehlivanı Ali Gürbüz!

658. Tarihi Kırkpınar yağlı Güreşleri'nin başpehlivanı, finalde Orhan Okulu'yu yenen Ali Gürbüz oldu.

07 Temmuz 2019 Pazar 18:21
Tarihi Kırkpınar Güreşleri'nin başpehlivanı Ali Gürbüz!

Edirne'de düzelenen 658. Tarihi Kırkpınar yağlı Güreşleri'nin başpehlivanı, finalde Orhan Okulu'yu açık düşüren Ali Gürbüz oldu.

Ayrıntılar gelecek...

 

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Haber Tarihi: 07 Temmuz 2019 Pazar 18:21
  1. Edirne
  2. 658. Tarihi Kırkpınar yağlı Güreşleri
  3. Kırkpınar Güreşleri
  4. Ali Gürbüz
  5. Orhan Okulu

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