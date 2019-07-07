Tarihi Kırkpınar Güreşleri'nin başpehlivanı Ali Gürbüz! 658. Tarihi Kırkpınar yağlı Güreşleri'nin başpehlivanı, finalde Orhan Okulu'yu yenen Ali Gürbüz oldu.

Edirne'de düzelenen 658. Tarihi Kırkpınar yağlı Güreşleri'nin başpehlivanı, finalde Orhan Okulu'yu açık düşüren Ali Gürbüz oldu. Ayrıntılar gelecek...

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