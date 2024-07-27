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Aktüel Tarihi keşif! İsa'nın ölüp tekrar dirildiğine inanılan yerde bin 700 yıllık: Gerekli çalışmaların sürdüğünü kaydetti
Aktüel

Tarihi keşif! İsa'nın ölüp tekrar dirildiğine inanılan yerde bin 700 yıllık: Gerekli çalışmaların sürdüğünü kaydetti

Yeniakit Publisher
2024-07-27 01:14:00 - 2024-07-27 01:27:11
Tarihi keşif! İsa'nın ölüp tekrar dirildiğine inanılan yerde bin 700 yıllık: Gerekli çalışmaların sürdüğünü kaydetti

Geçtiğimiz günlerde bununla ilgili konuşan Arkeologlar, Hz. İsa'nın gömüldüğü ve yeniden dirildiği söylenen yerde uzun zamandır kayıp olan bir sunak keşfettiler. Çıkarmak için iç kısımda da çalışmaların sürdüğünü kaydetti.

Arkeologlar, Hz. İsa'nın gömüldüğü ve yeniden dirildiği söylenen yerde uzun zamandır kayıp olan bir sunak keşfettiler. Keşif, inşaat işçilerinin Kudüs'teki Kutsal Kabir Kilisesi'nin duvarına yaslanmış, üzeri grafitilerle kaplı dev bir taş levhayı çevirmeleri sırasında ortaya çıktı.

Kudüs'teki Kutsal Kabir Kilisesi'nde, uzun zamandır kayıp olduğu düşünülen tarihi bir sunak arkeologlar tarafından keşfedildi. Keşif, inşaat işçilerinin kilisenin duvarında grafitilerle kaplı büyük bir taş levhayı döndürmeleriyle gerçekleşti.

"SANSASYONEL BİR ÖNEM TAŞIYOR"

Sekiz metre uzunluğunda ve beş metre genişliğindeki taş levha, Ortaçağ döneminde Roma etkisiyle süslenmiş ve 1149 yılında kutsandığı belirtilmişti.

1808 yılında çıkan bir yangında yok olduğu düşünülen Sunak için, Avusturya Bilimler Akademisi'nden (OeAW) araştırma ekibi, “Bu bulgu tarihçiler için birçok açıdan sansasyonel bir önem taşıyor” açıklamasını yaptı.

İsa'nın ölüp tekar dirildiğine inanılan yerde bin 700 yıllık tarihi keşif - 5
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Ekip, levhanın Kutsal Kabir Kilisesi gibi yoğun bir şekilde araştırılan bir yapıda, özellikle de her gün binlerce ziyaretçinin geldiği bir mekânda bu kadar uzun süre saklı kalmış olmasının oldukça dikkat çekici olduğunu belirtti.

Kutsal Kabir Kilisesi, İsrail’in Kudüs şehrinde bulunan önemli bir Hristiyan kilisesidir. Hristiyanlığın en kutsal mekânlarından biri olarak kabul edilir çünkü İsa'nın çarmıha gerildikten sonra gömüldüğü ve dirildiğine inanılan yerdir. Kilise, Hristiyanlıkta çok önemli bir hac noktasıdır ve çeşitli Hristiyan mezheplerinin (Ortodoks, Katolik, ve Ermeni) birlikte kullandığı bir mekândır.
M.S 335 YILINDA YAPILDI
Kilise, MS 335 yılında Roma İmparatoru I. Konstantin tarafından, tanrıça Venüs’e adanmış bir Roma tapınağının üzerine inşa edilmiştir. Kilisenin yapımında İsa'ya ait olduğu düşünülen bir mezar da ortaya çıkarılmıştır.

İsa'nın ölüp tekar dirildiğine inanılan yerde bin 700 yıllık tarihi keşif - 4

BİRÇOK KEZ SALDIRIYA UĞRADI

Kutsal Kabir Kilisesi, tarih boyunca birçok kez saldırıya uğramış; 614 yılında Pers ordusu tarafından tahrip edilmiş, 1009 yılında neredeyse tamamen yıkılmış ve 1800'lü yıllarda çıkan bir yangında büyük zarar görmüştür. Bu yangın sırasında sunağın kaybolduğu düşünülüyordu.
Levhanın ön yüzünde uzun süre grafiti yapılmış olması, yüzyıllar boyunca fark edilmemesinin bir nedeni olabilir. Ancak, duvara bakan taraftaki alışılmadık süslemeler, araştırmacıları 'Cosmatesque' olarak bilinen özel bir teknikle süslenmiş olabileceği yönünde bilgilendirdi.

Cosmatesque tekniği, mermer dekorasyonuna yönelik olarak Roma'da nesilden nesile aktarılan bir beceridir. Bu teknikle, küçük mermer parçaları hassas şekilde bir araya getirilerek karmaşık geometrik desenler oluşturuluyor.

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