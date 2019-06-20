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Tarihi Kentler Birliğinden Sille Müzesine ödül

Konya’nın merkez Selçuklu İlçe Belediyesi tarafından Sille’ye kazandırılan "Sille Kent Müzesi" Tarihi Kentler Birliği tarafından Müze Özendirme Yarışmasında ödüle layık görüldü.

20 Haziran 2019 Perşembe 13:36
Tarihi Kentler Birliğinden Sille Müzesine ödül

Konya’nın merkez Selçuklu İlçe Belediyesi tarafından Sille’ye kazandırılan "Sille Kent Müzesi" Tarihi Kentler Birliği tarafından Müze Özendirme Yarışmasında ödüle layık görüldü.


İstanbul’da gerçekleşen ödül töreninde konuşan Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı, yüzlerce yıllık tarihi geçmişi ile farklı medeniyetlere ev sahipliği yapan Sille’nin artık tüm dünyada bilindiğini söyledi. Ulusal düzeyde birçok projede ödül alan belediyenin, kültürel çalışmalarla ödüllerine yenisini eklediklerini ifade eden Pekyatırmacı, “Tarihi Kentler Birliğinden geçtiğimiz yıllarda Sille Şapeli Zaman Müzesi, Gevale Kalesi Arkeolojik Kazısı, İki Yakanın Buluşması-Sille Deresi projeleri, Sille Sokak Sağlıklaştırma ve Restorasyon projeleri gibi farklı çalışmalarla birçok kez süreklilik ve başarı ödüllerine layık görülmüştük. Bizler ecdat yadigarı tarihimizin bu güzelliklerini gelecek nesillere aktarmak için yine elimizden geldiğince çalışmalarımıza devam edeceğiz” dedi.



Sille Müzesi, Sille’nin geçmişine ışık tutuyor


Selçuklu Belediyesi tarafından 5000 yıllık tarihi geçmişe sahip olan Sille’nin cazibesini arttırmak amacıyla Sille’ye kazandırılan Sille Müzesi, 2017 yılından beri yerli ve yabancı ziyaretçilere ev sahipliği yapıyor. Konya ve Sille’nin tarihi ve kültürel geçmişine ışık tutan müze, Sille’nin el sanatlarını ve folklorik yapısını gün yüzüne koyuyor. Müze iki kattan oluşuyor ve müzenin giriş katında Kisve-i Şerif olarak adlandırılan Kabe iç örtüsü ve Sille medresesine ait yazma eserler sergileniyor. Müzenin üst katında ise Sille’nin çömlek ve halıları, kılık kıyafet, mutfak ve hamam kültürüne ait eserler yer alıyor. 19. ve 20. yüzyıla ışık tutan müze, Pazartesi günleri hariç haftanın 6 günü 09.00-18.00 saatleri arasında ziyaret edilebiliyor.

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Haber Tarihi: 20 Haziran 2019 Perşembe 13:36
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