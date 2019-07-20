Tarihi Kentler Birliği Malatya toplantısı sona erdi

“Doğal-Kültürel Miras Zengini Yukarı-Aşağı Fırat Havzasının Ortak Değerlendirilmesi” üst başlığında düzenlenen Tarihi Kentler Birliği (TKB) Malatya Bölge Toplantısı kapsamında panel düzenlendi.

Bir otelde düzenlenen panele, Malatya Valisi Aydın Baruş, Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, Tarihi Kentler Birliği Başkanı ve Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül, ÇEKÜL Vakfı Başkanı Prof. Dr. Metin Sözen, İl Belediye Başkanları, ilçe belediye başkanları ve yöneticileri katıldı.

Havza boyutunda bütüncül yaklaşım

Panelde ilk olarak ÇEKÜL Vakfı Yönetim Kurulu Üyesi ve Şehir Plancısı A. Faruk Göksu bir sunum yaptı. Göksu, “Havza Boyutunda Bütüncül Yaklaşım” başlıklı ve slayt gösterisi eşliğinde yaptığı sunumunda Fırat Havzasındaki kentleri, değerlerini paylaşan ve keşfeden kentler olarak iki başlıkta inceledi.

Ortak değerlerin belirlenerek sahiplik duygusunun pekiştirilmesiyle birlikte, havzanın temel risklerinin de daha hızlı saptanabileceğini vurgulayan Göksu; göller, taşınan köyler ve kırsal sorunların bu risklerin başında geldiğini vurguladı.

Havzadaki su kaynaklarının koruma önceliklerini, tüm kurumların acil eylem planına dâhil etmesinin hızla planlanması gerektiğini vurgulan Göksu, kurum içi ve vatandaşlarla olan eğitim çalışmalarının da bir an önce başlamasını önerdi.

Aşağı Fırat Havzasındaki çalışmalarda son gelişmeler

TKB Genel Sekreteri ve Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Sezer Cihan ise, Fırat Havzasında yer alan 9 kentin, kamu-yerel-sivil-özel tüm kesimlerin katkısıyla planlanacak ve yerelde üretilecek çalışmaların çevre duyarlılığı gözetilerek hazırlanması gerektiğini vurguladı.

Cihan, Gaziantep tarafından yürütülen çalışmaları özetledi ve havza ölçeğindeki etkilerini paylaştı. ‘Zaman, Fırat’ın zamanı olsun’ diyen Sezer Cihan, Fırat Havzası boyunca yürütülecek çalışmalarda, bölgede yaşayan gençleri de aktif bir şekilde havza kültürü ve doğasıyla buluşturmayı hedeflediklerini, bu noktada su sporlarını kurguladıklarını belirtti. Havzada sürdürülen çalışmaları, projenin yönetim planını ayrıntılarıyla paylaşan Cihan, tüm projelendirme sürecini, hem ulusal hem de uluslararası çalışmaları inceleyerek yürüttüklerini, dünya ölçeğinde bir değer olan Fırat’ı, daha önce yapılmış çalışmalar ve raporlar ışığında ele aldıklarını da belirtti

Bölgesel gelişim politikaları

Son konuşmacı Levent İskenderoğlu ise, havza ölçeğindeki koruma çalışmalarının ancak sivil inisiyatifin aktif katılımıyla olabileceğini kaydetti. Havza Birliğinin kurularak ortak bir kültür envanterinin hazırlanması gerektiğine dikkat çeken İskenderoğlu, ÇEKÜL Doğu Anadolu Araştırmaları Merkezinin havza kentlerine gönüllü destek olduğunu, özellikle somut olmayan kültürel miras değerlerini kayıt altına almayı hedeflediklerini söyledi. Havzada insan erozyonu yaşandığını da vurgulayan İskenderoğlu, imece kültürünün ve yaşatılmasının önemine değindi.

TKB Malatya Bölge Toplantısı öğrenciler, köylerin temsilcileri, muhtarlar, mimarlar, öğretmenler gibi farklı kesimlerden katılımcıların öneri ve sorularıyla devam etti.

"Bütün Türkiye’yi taradık"

Panelin kapanış konuşmasını yapan TKB Danışma Kurulu ve ÇEKUL Vakfı Başkanı Prof. Dr. Metin Sözen, ilk defa kendi dönemlerinde TBMM’de Kültür-Sanat Yayın Kurulu kurulduğunu anımsatarak, “Dünyanın en iyi kitaplıklarından birini oluşturduk. Bu süreç içinde en büyük noktalardan biri harekete başladığımız zaman Meclis’teki Divan Üyelerinin vesairenin ilk defa kültürel toplantılara girip dinlemeye başladı deniyor. Safranbolu ile devam ettik. Bütün Türkiye’yi taradık” dedi.

Yola çıktıkları zaman kentin yerel halkından hiçbir zaman kopmadıklarını dile getiren Sözen, “İlk toplantıyı Safranbolu’da yaptığımız zaman herkes oradaydı. Ama herkes şüphe ile bakıyordu; bunlar bir şey söylüyorlar acaba nereye ne derece hangi öncelikle bize katkıları olacak diye kendisi ile ilgili kaygılarını öne çıkarıyordu. Sonra anladılar ki beraberlikle olduktan sonra o kent o şeyde halkın oradaki her bireyi okumuşundan yaşlısına kadar ondan pay alabiliyor” ifadelerine yer verdi.

TKB ve Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör ise toplantının kapanış konuşmasında bütüncül yaklaşımın toplantıdaki en önemli başlıklardan biri olduğunu kaydederek, “Tarihi Kentler Birliği ve yerel yönetimler olarak kültürel mirasın korunması alanındaki sorumluluklarımızı yeniden gözden geçirmemiz gerekiyor. İlçeler ve şehirler birbirinin rakibi değildir. Bölgesel ölçekte düşünüp paylaşarak planlama yapmamız gerekir. Üye belediyelerimizin bu konudaki başarılarını görüyoruz. ÇEKÜL Vakfının bu konudaki emeklerini de biliyoruz. Yeni başlıklarla üretimlerimizi daha kalıcı hale getirecek hedefler koymalıyız” diye konuştu.

TKB Malatya Bölge Toplantısı alan gezisiyle devam etti.