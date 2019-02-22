Tarihi Kentler Birliği Konya çalıştayı

KONYA (AA) - Tarihi Kentler Birliği tarafından Konya'da Kültürel Mirasın Korunmasında Deneyim Paylaşımı" konulu çalıştay düzenlendi.

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Selçuklu Kongre Merkezi'nde düzenlenen çalıştayda, Tarihi Kentler Birliği'nin personel yetiştirmesi ve restorasyon projelerinin değerlendirilmesinde önemli fonksiyon üstlendiğini söyledi.

Tüm şehirlerde yapılan güzel işlerde Tarihi Kentler Birliği'nde ortaya konulan iş birliğinin önemine dikkati çeken Altay, şöyle konuştu:

"Konya, Tarihi Kentler Birliği'nden en çok istifade eden illerin başında geliyor. Çünkü Konya, geçmişten günümüze kadar çok önemli bir kültürel mirasa sahiptir. UNESCO'nun Kültür Mirası Listesi'nde yer alan ve milattan önce 8 bin yıllarında hayatın başladığı Çatalhüyük, Konya'yı her dönemde çok önemli bir şehir konumuna taşıyor. Anadolu nasıl bir medeniyet olmuş ise Konya da mutlaka bu medeniyetin merkezi olmuştur. Bunun zirvesini de Selçukluların payitaht şehri olarak taçlandırmış bir kentte yaşıyoruz. Sadece mekanlarıyla değil insanlarıyla da Konya, Türkiye'nin ve dünyanın en önemli şehirlerinden birisidir. Yine Konya, Hazreti Mevlana, Şems-i Tebrizi, Sadrettin Konevi, Hacı Veyiszade ve Ladikli Ahmet Hüdai ile önemli bir insan kaynağına sahiptir."

Şehirlerin inşasının yanında içerisindeki ruhun da yaşatılması gerektiğine değinen Altay, belediyeler olarak bir taraftan restorasyon çalışmaları yaptıklarını dile getirdi.

Türkiye'deki iki büyük atılımlardan birinin Tarihi Kentler Birliği'nin kurulması, ikinci büyük atılımın ise Büyükşehir Yasası olduğunu vurgulayan Altay, "Bu yasa kapsamında da geçtiğimiz beş yılda Konya merkez ve ilçelerinde ciddi ve kapsamlı çalışmalar yaptık." dedi.

İki gün sürecek çalıştayda alanında uzman akademisyenler, şehircilik ve kültürel mirasın korunmasına yönelik sunum yapacak.

Programa, Tarihi Kentler Birliği Onursal Başkanı Prof. Dr. Metin Sözen, Konya Valisi Cüneyit Orhan Toprak, Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı, belediye başkanları ve çok sayıda akademisyen katıldı.