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Bütün kulüpler anlaştı! Fikret Orman tarihi kararı resmen açıkladı

Beşiktaş ve Kulüpler Birliği Vakfı Başkanı Fikret Orman, Türk lirasıyla ilgili alınan kararı açıkladı. Orman, "Futbolculara Türk lirası ödemesi konusunda kulüpler olarak mutabakata vardık" dedi.

27 Eylül 2018 Perşembe 18:44
Bütün kulüpler anlaştı! Fikret Orman tarihi kararı resmen açıkladı

Kulüpler Birliği Vakfı Başkanı Fikret Orman, futbolculara Türk lirası ödemesi konusunda kulüpler olarak mutabakata vardıklarını söyledi.

Vakfın Maslak'taki merkezinde gerçekleşen toplantıdan sonra açıklamada bulunan Fikret Orman, yoğun bir gündemlerinin olduğunu belirterek, şöyle konuştu:

"BÜTÜN KULÜPLER MUTABIK KALDIK"

"Bütün kulüplerin katılımıyla çok verimli bir toplantı geçirdik. Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi'ne göre Türkiye'deki yerleşik insanlarla yapılan sözleşmelerin Türk lirasına dönülmesini tartıştık aramızda. Bu kapsamda yerleşik oyuncular, hocalar, aynı zamanda menajerlere ödenen ücretlerde liraya dönülmesi lazım. Bütün kulüpler mutabık kaldı. Onun haricinde de futbolun genel problemlerini konuştuk. Finansal Fair Play gibi süreçleri de konuştuk."

"HER ŞEYİ LİRAYA DÖNDÜRECEĞİZ"

Kanuna uymak zorunda olduklarını vurgulayan Orman, "18 Eylül itibarıyla bu dakikadan sonra lira üzerinden kontratlar yapılması lazım. Kanun bunu söylüyor. Kanunun dediğine uymak zorundayız. Sadece bir açıdan bakmamak lazım. Mesela bizim çim bakımımız var. Onlar da liraya dönecek. Bütün her şeyi lirayla döndüreceğiz. Bütün kulüplerle bunun üzerine mutabakat sağladık. Artık, bugünden itibaren başlayacağız." diyerek sözlerini tamamladı.

 

Haber Tarihi: 27 Eylül 2018 Perşembe 18:44
  1. Fikret Orman
  2. Kulüpler Birliği Vakfı

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