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Tarihi Kanyon’da söylediği türkü sosyal medyada tıklanma rekorları kırıyor

Kütahya’nın Emet ilçesine bağlı Eğrigöz köyünde, 7 bin yıllık tarihi içinde barındıranİkitaş Kanyonu’nda Kütahya’nın Pınarları Türküsü’nü söyleyen Muammer Akyol, sosyal medyada yaptığı paylaşımla kısa sürede çok fazla oranda tıklanma ve beğeni oranı alarak ilgi odağı oldu.

11 Mart 2019 Pazartesi 10:55
Tarihi Kanyon’da söylediği türkü sosyal medyada tıklanma rekorları kırıyor

Kütahya’nın Emet ilçesine bağlı Eğrigöz köyünde, 7 bin yıllık tarihi içinde barındıranİkitaş Kanyonu’nda Kütahya’nın Pınarları Türküsü’nü söyleyen Muammer Akyol, sosyal medyada yaptığı paylaşımla kısa sürede çok fazla oranda tıklanma ve beğeni oranı alarak ilgi odağı oldu.


Sosyal medya aracılığı ile kısa sürede bir çok kişiye ulaşangörüntüler yaklaşık 50 bin kişi tarafından bir günde izlendi.


Bölgenin hikayesi şöyle; "Bir asır önce aralarındaki kanlı dövüş sonunda yörede yaşayan Asalıoğlu Vehbi, isimli delikanlının darbeleri ile ’deli düve’ isimli kadının kocası sevda meselesi yüzünden pınar başında ölür.Oğullarının kanlar içinde yattığını gören gencin anne ve babası saçlarını, başlarını yolarlar. Bu olayın duyulması üzerine yakılan ağıtlar dilden dile dolaşarak günümüzde söylendiği şekilde türkü haline gelir."


Türkünün sözleri:


Kütahya’nın pınarları akışır


Zaptiyeler kol kol olmuş bakışır


Asalı’ya çuha şalvar yakışır


Aman , aman Vehbi öylede böyle olur mu


Ah sen ölürsen Dünya bana kalır mı


Salım geldi musallaya dayandı


Mor cepkenim al kanlara boyandı


Seni vuran zalim nasıl dayandı


Aman , aman Vehbi öylede böyle olur mu


Ah sen ölürsen Dünya bana kalır mı

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Haber Tarihi: 11 Mart 2019 Pazartesi 10:55
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