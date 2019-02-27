Tarihi kaleye çıkan şahıs kendine zarar verdi Tarihi Kayseri kalesine çıkan bir şahıs, elindeki cam parçalarıyla kendini keserek zarar verdi.

Tarihi Kayseri kalesine çıkan bir şahıs, elindeki cam parçalarıyla kendini keserek zarar verdi.

Edinilen bilgiye göre Cumhuriyet Meydanı’nda meydana gelen olayda tarihi Kayseri Kalesi’nin surlarına çıkan T. S., elindeki cam parçalarıyla kendine zarar verdi. Durumu gören vatandaşlar, yetkililere bildirdi. Olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Polis ekiplerinin çalışması sonucu surlardan indirilen T.S., ambulans ile hastaneye kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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