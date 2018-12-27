Tarihi kale evleri yaşam alanlarına dönüşecek

HAKKARİ (AA) - Hakkari'nin Çukurca ilçesinde, 400 yıllık tarihi geçmişe sahip kale evleri, içerisinde belediye hizmet binası, butik otel, restoran, kafeterya ve misafirhanenin bulunduğu yaşam alanına dönüştürülecek.

İçişleri Bakanlığınca görevlendirme yapılan Çukurca Belediyesi, halkı belediye hizmetleriyle buluşturmanın yanı sıra bölgedeki tarihi yapıların turizme kazandırılması için de çalışma yürütüyor.

Bu kapsamda, 400 yıllık tarihi geçmişe sahip olduğu değerlendirilen ilçedeki taş evler, belediye ve Doğu Anadolu Projesi (DAP) iş birliği ile turizme kazandırılacak.

İlçenin ilk yerleşim yeri olma özelliği de taşıyan alanda yapılacak rölöve ve restorasyon çalışmaları ile butik otel, kafeterya, restoran ve sosyal donatı alanları gibi yeni yaşam alanları oluşturulacak.

- "İlçenin turizm altyapısına önemli katkı sağlayacak"

Çukurca Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Temel Ayca, yaptığı açıklamada, kale evlerinin yaklaşık 400 yıllık geçmişe sahip olduğunu söyledi.

Bölgede 21 tescilli yapı bulunduğunu belirten Ayca, bu yapıların aslına uygun olarak restore edilmesi için DAP iş birliği ile proje yürüttüklerini aktardı.

İlk etapta 7 evin tamamlanarak ayağa kaldırılacağını vurgulayan Ayca, şöyle konuştu:

''Bu yapılarımızın tamamının rölöve ve restorasyon projelerini tamamlıyoruz. 7 yapının 5'i butik otel olarak tasarlandı, 2'si belediye hizmet binası, kalanlar da restoran, kafeterya, misafirhane gibi sosyal amaçlı projelerde kullanılacak. Orası bittikten sonra bir mahalle haline gelecek. İnsanların yaşadığı canlı bir mahalle olacak. Eskiden ilçenin merkezi orasıydı. Biz bu proje ile bir anlamda aslında eskiyi canlandırmış olacağız ve Çukurca tarihi kale evlerini inşallah ilçeye kazandıracağız. Çukurca'nın turizm altyapısına önemli bir katkı sağlayacak. Muhtemelen 2 yıl içerisinde hepsini tamamlamış olacağız''



