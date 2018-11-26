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6 aydır saatte 19 bin km hızla ilerliyor! Tarihi iniş için geri sayım başladı

Amerika Birleşik Devletleri'nin uzay programı çalışmalarından sorumlu olan kurumu olan Ulusal Havacılık ve Uzay Dairesi (NASA) tarafından geliştirilen Insight robotu, Türkiye saatiyle 22:47'de Mars'a inecek.

26 Kasım 2018 Pazartesi 20:41
6 aydır saatte 19 bin km hızla ilerliyor! Tarihi iniş için geri sayım başladı

6 aydır saatte 19 bin km hızla ilerleyen NASA robotu Insight, Türkiye saatiyle 22:47'de Mars'a inecek. Her şey, iniş sırasındaki kritik ilk 6 dakikada neler olacağına bağlı.

Kızıl gezegen Mars insanlığın gönderdiği en yeni kaşifin inişine sahne olacak bugün.

Mars yüzeyini inceleyecek NASA robotu Insight, bu akşam iniş yapacak. Ancak 6 aylık yolculuğun sonunda her şey, iniş sırasındaki kritik ilk 6 dakikada neler olacağına bağlı.

 

Haber Tarihi: 26 Kasım 2018 Pazartesi 20:41
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