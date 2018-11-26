6 aydır saatte 19 bin km hızla ilerliyor! Tarihi iniş için geri sayım başladı

6 aydır saatte 19 bin km hızla ilerleyen NASA robotu Insight, Türkiye saatiyle 22:47'de Mars'a inecek. Her şey, iniş sırasındaki kritik ilk 6 dakikada neler olacağına bağlı.

Kızıl gezegen Mars insanlığın gönderdiği en yeni kaşifin inişine sahne olacak bugün.



Mars yüzeyini inceleyecek NASA robotu Insight, bu akşam iniş yapacak. Ancak 6 aylık yolculuğun sonunda her şey, iniş sırasındaki kritik ilk 6 dakikada neler olacağına bağlı.



