Tarihi İmam Abdullah Zaviyesi'nin eyvanı nakledildi

Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürlüğünce, Ilısu Barajı göl alanındaki İmam Abdullah Zaviyesi'nin minare ve türbesinin ardından eyvan bölümü de Hasankeyf Yeni Kültürel Park Alanı'ndaki yerine taşındı.Ilısu Barajı HES Projesi Kültürel Varlıkları Koruma Kurtarma Çalışmaları kapsamında Türkiye'de geçen yıl ilk defa uygulanan projeyle baraj gölü alanından çıkarılan tarihi eserlerin taşınma çalışmaları devam ediyor.

540 yıllık Zeynel Bey Türbesi ve 1500 ton ağırlığındaki Artuklu Hamamı ile İmam Abdullah Zaviyesi'nin minare ve türbesinin de nakledilmesinin ardından 265 ton ağırlığındaki eyvan bölümünün de taşınma işlemi gerçekleşti.