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Tarihi han ve obruk gölü turizmin gözdesi olacak

Konya'nın Karatay ilçesinde, içi su dolu 180 metre genişliğindeki Kızören Obruğu ve yanındaki Selçuklu dönemi kervansarayı olan Obruk Hanı'nın, gerçekleştirilecek restorasyon ve çevre düzenlemesiyle ülke turizmine kazandırılması planlanıyor- Karatay Belediyesi, Doğal Sit-Sürdürülebilir Koruma ve Kontrollü Kullanım Alanı tescil edilen Kızören Obruğu ile bitişiğindeki Obruk Hanı çevresinde, restorasyon ve çevre düzenlemesi yapacak- Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca:- "İki etaplı çalışma planlıyoruz. Çevre düzenlemesi ve hanın restorasyonu ayrı ayrı ihale edilecek. Çalışmaları tamamlayıp ziyaretçilerin beğenisine sunacağız"

13 Ağustos 2019 Salı 11:18
Tarihi han ve obruk gölü turizmin gözdesi olacak

KONYA (AA) - ABDULLAH DOĞAN - Karatay ilçesindeki Kızören Obruğu ve yanındaki Selçuklu dönemi kervansarayı Obruk Hanı, restorasyon ve çevre düzenlemesiyle turizmde önemli destinasyon olmaya aday olacak.

Kent merkezine 75 kilometre uzaklıkta, Konya-Aksaray kara yolunun 4 kilometre kuzeyinde yer alan Obruk Hanı ve Kızören Obruğu, Kapadokya'ya yolculuk edenlerin ve turist kafilelerinin zaman zaman uğradığı yerlerden biri.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca geçtiğimiz günlerde, "Doğal Sit-Sürdürülebilir Koruma ve Kontrollü Kullanım Alanı" olarak tescil edilen yerde, yapılacak restorasyon ve çevre düzenlemesiyle bölge ekonomisine ve ülke turizmine daha fazla katkı yapabileceği belirtiliyor.

Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca, AA muhabirine yaptığı açıklamada, tarihi İpekyolu üzerinde Kızören Obruğu ve Obruk Hanı'nın bölgeyi son derece önemli hale getirdiğini belirtti.

Obruğun, 145 metre derinliği ve doğal güzelliğiyle görenleri kendisine hayran bıraktığını aktaran Kılca, şöyle konuştu:

"Obruk içinde oluşan göl ile Selçuklulardan günümüze kadar uzanan tarihi geçmişe sahip han, birbirini bütünlüyor. Selçuklularda ticaret çok önemliydi. 30 kilometre mesafelerde hanlar yapılmış. Bu güzergahta Zazadin Hanı'ndan Sultanhanı'na kadar çok sayıda kervansaray var. Han turizmi açısından da bu rota oldukça önemli. Obruk ve han çevresinde yapacağımız düzenlemelerle burayı daha da canlandıracağız. Burayı turizmin merkezi yapacağız inşallah. Obruk Hanı, restore edilecek. Göl ve hanın çevresi yeşillendirilecek. Turizm daha da canlı hale gelecek. Şu anda 15'e yakın tur otobüsü uğruyor. Turistler ziyaret ediyor ama ileride bu sayı daha da artacak. Çok önemli bir mekan haline getirmek için çalışmalara kısa süre içinde başlayacağız."

- "Elden evrak takibi yaparak ihale hazırlıklarımız yapılıyor"

Kılca, tarihi hanın devri ile ilgili prosedürün tamamlandığını ve çalışmaların kısa süre içinde başlayacağı bilgisini vererek, şunları kaydetti:

"Diğer resmi işlemlerde sona gelindi. Buranın 'Doğal Sit-Sürdürülebilir Koruma ve Kontrollü Kullanım Alanı' olarak tescil edilmesi son derece sevindirici. Bu işte çok heyecanlıyız. Yoğun şekilde, hatta elden evrak takibi yaparak ihale hazırlıklarımız yapılıyor. İhaleye çıkarak en kısa sürede buranın firmaya teslimiyle projeyi bitirmeyi hedefliyoruz. İki etaplı çalışma planlıyoruz. Çevre düzenlemesi ve hanın restorasyonu ayrı ayrı ihale edilecek. Çalışmaları tamamlayıp ziyaretçilerin beğenisine sunacağız. Bu anlamda desteklerinden dolayı Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum ve bürokratlara teşekkür ediyorum. Yerli ve yabancı misafirlerimizi ilçemizdeki kültürel mirası keşfetmeye davet ediyorum."

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Haber Tarihi: 13 Ağustos 2019 Salı 11:18
  1. doğal sit
  2. Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca
  3. Kızören Obruğu
  4. Obruk Hanı

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