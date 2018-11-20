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TürkAkım projesi Rusya medyasında geniş yer buldu

TürkAkım projesinde deniz bölümünün tamamlanması nedeniyle dün İstanbul'da yapılan tören, Rus medyasında da geniş yer buldu.

20 Kasım 2018 Salı 09:56
TürkAkım projesi Rusya medyasında geniş yer buldu

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in katıldığı "TürkAkım Projesi Deniz Bölümünün Tamamlanması Töreni" Rus medyasının ana gündem maddesi oldu.

Rossiya 24 haber kanalı, tören boyunca İstanbul'dan gerçekleştirdiği canlı bağlantılarla TürkAkım projesine ilişkin çok sayıda tanıtıcı program yaptı.

Tören sırasında liderlerin konuşmalarını son dakika gelişmeleriyle canlı yayınlayan kanal, tören sonrasında da TürkAkım projesini ve projenin ekonomik açıdan etkilerini İstanbul'dan canlı bağlantılar eşliğinde detaylı aktarmayı sürdürdü.

Uçak krizinde bile duraksamadı

Vedomosti gazetesi projeyi, Rus enerji şirketi Gazprom tarafından Avrupa piyasalarına yönelik yürütülen en büyük iki projeden birisi olarak nitelerken, "Projenin yapımı, iki ülke arasında yaşanan uçak krizi döneminde bile duraksamadı." yorumunu yaptı.

Kommersant gazetesi ise TürkAkım projesinin 2019 ortalarında tamamlanmasının beklendiğini belirterek, "Proje kapsamında 2020 sonlarına doğru Bulgaristan, Sırbistan ve Macaristan rotasında doğal gaz sağlanması planlanıyor." bilgisine yer verildi.

Rus gazını Türkiye'ye, Türkiye üzerinden de Avrupa'ya taşıyacak TürkAkım doğal gaz boru hattı her biri yıllık 15,75 milyar metreküp kapasiteye sahip iki hattan oluşacak.

Projede ikinci hattın Yunanistan üzerinden İtalya'ya veya Bulgaristan üzerinden Sırbistan'a ulaştırılması değerlendirilen güzergahlar arasında bulunuyor.

Haber Tarihi: 20 Kasım 2018 Salı 09:56
  1. İstanbul
  2. TürkAkım
  3. Vladimir Putin
  4. cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan

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