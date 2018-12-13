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Tarihi hamamın kubbesini pürmüzle membran kaplayacaktı

Edirne'de tarihi hamamın kubbesine membran kaplandığını gören ekipler izinsiz tadilat çalışmasını durdurttu

13 Aralık 2018 Perşembe 14:19
Tarihi hamamın kubbesini pürmüzle membran kaplayacaktı

EDİRNE (AA) - Edirne'de tarihi hamamın kubbesine mebran kaplandığını gören ekipler, izinsiz tadilat çalışmasını durdurttu.

Edirne Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü ekipleri, 15. yüzyıl yapısı Mezitbey (Çukur) hamamı kubbesine pürmüzle ısıtılan yalıtım malzemesi membran döşendiğini görünce duruma müdahale etti.

Ekipler hamamın kubbelerine çıkarak, inceleme yaptı ve yapılan kaçak onarımının fotoğrafını çekti. Tarihi hamamda kaçak onarım ekiplerce durduruldu.

Kurul yetkililerince özel mülkiyet statüsündeki hamam kubbesinde döşenen mebran sökülmediği taktirde 1. grup anıta izinsiz ve uygunsuz müdahale edildiği gerekçesiyle suç duyurusunda bulunulacağı işletmeciye bildirildi.

-Daha fazla ısınsın diye

Tarihi Mezitbey Hamamı işletmecisi Mustafa Kayabaşı, AA muhabirine yaptığı açıklamada, daha fazla ısıtmak için hamamın üstünü orijinaline yakın kapladıklarını savundu.

Ekiplerin yapılan çalışmayı kontrol ettiğini belirten Kayabaşı, "Uygulamayı durdurmamızı istediler. Tadilat için dilekçe yazılmasını istediler. Zaten o kadar bir tahribat olmadığı için bizim aklımıza gelmedi bu. Normalde böyle olması gerekiyor tabii, uygulamayı durdurduk. Dilekçe vereceğiz uygun olursa yaptıracağız. Ama bizim maksadımız hamamı daha fazla ısıtmak için bu işlemi yapıyorduk." dedi.

Hamamın işletmeciliğini yaklaşık 40 yıldır yaptığını dile getiren Kayabaşı, "Tarihi yapı ama bizim bu aklımıza bile gelmedi böyle bir şey olur diye. Sadece üstünü sıvatmak için bu duruma geleceğini bilmiyorduk." diye konuştu.


Haber Tarihi: 13 Aralık 2018 Perşembe 14:19
  1. kaçak onarım
  2. Osmanlı Devleti
  3. Tarihi Hamam

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