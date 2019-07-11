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Tarihi ’hal’den çağrı: “Ulus’u eski günlerine döndürmeliyiz”

Tarihi Ulus Hali’ni ziyaret ederek esnafla kahvaltı yapan Altındağ Belediye Başkanı Asım Balcı, Ulus’u eski ihtişamlı günlerine döndürmek için herkese görev düştüğünü söyledi.

11 Temmuz 2019 Perşembe 10:24
Tarihi ’hal’den çağrı: “Ulus’u eski günlerine döndürmeliyiz”

Tarihi Ulus Hali’ni ziyaret ederek esnafla kahvaltı yapan Altındağ Belediye Başkanı Asım Balcı, Ulus’u eski ihtişamlı günlerine döndürmek için herkese görev düştüğünü söyledi.


Göreve geldiği günden bugüne esnaflarla daima iç içe olan Altındağ Belediye Başkanı Doç. Dr. Asım Balcı, Ulus Hali’ni ziyaret etti. Hal esnafının davetini kırmayan Başkan Balcı, kahvaltı sofrasına da konuk oldu. Ekmeklerin bölüşüldüğü, çayların içildiği kahvaltıda Balcı, esnaflarla uzun uzun sohbet etti. “Bize sofrasını açan, bizimle ekmeğini bölüşen ve bizi büyük bir sıcaklıkla ağırlayan esnaf kardeşlerimize teşekkür ederim. Taze ve kaliteli ürünleri, güler yüzlü esnaflarıyla farkını ortaya koyan Ulus Hali’nde müşteri değil, misafir olarak karşılanıyorsunuz” diyen Başkan Balcı, herkesi Ulus Hali’nden alışveriş yapmaya davet etti.



Alışverişin önemli adresi


Ulus Hali’nin hem kaliteli hem de ucuz alışverişin önemli bir adresi olduğuna dikkat çeken Başkan Balcı, mekânın tarihi önemine de vurgu yaparak, “Ulus Hali hepimizin çocukluğu demek, gerçek Ankara demek, Ankaralıların geçmişi demek. Bu nedenle buraya sahip çıkmak, esnaf kardeşlerimize destek vermek hepimizin görevi. Bizler sıkça Ulus bölgesini ziyaret ediyoruz. Ulus’ta yapılacak çok iş var ve bu nedenle herkesin elini taşın altına koyması gerek. Ulus’u eski ihtişamlı günlerine döndürmeliyiz ve bu hepimizin öncelikli görevi olmalı” ifadelerini kullandı.


Hal ziyaretinde Başkan Balcı’ya vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi. Kendisine ilgi gösteren vatandaşları kırmayan Başkan Balcı, herkesle tek tek fotoğraf çektirdi.

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Haber Tarihi: 11 Temmuz 2019 Perşembe 10:24
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