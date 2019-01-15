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Tarihi gün! Ay'a gönderilen tohumlar filizlendi

Çin Ulusal Uzay İdaresi'nin Ay'a gönderdiği pamuk tohumları filizlenerek insanlığın dünya dışında yetiştirdiği ilk bitki olarak tarihe geçti.

15 Ocak 2019 Salı 17:16

Çin Ulusal Uzay İdaresi'nin çalışmaları sonucunda, Ay'da ilk kez biyolojik bir maddenin büyümesi gözlendi. Bilim dünyası bu gelişmeyi insanlığın uzay yolculuğu için büyük bir adım olarak değerlendirdi.

Ay'ın güney kutbuna indi

Chang'e 4 adlı insansız uzay aracı, Ay'ın güney kutbundaki Aitken havzasını incelemek üzere "karanlık yüz" olarak bilinen bölgeye 3 Ocak'ta başarı ile iniş yaptı. Bugüne dek uzay araçları Ay'ın karanlık yüzünün fotoğraflarını çekse de Chang'e 4'e dek hiçbir uzay aracı buraya inemedi.

Araç, bölgenin jeolojik yapısını inceleyecek aletler yanında, pamuk ve patates tohumu ekili toprak, maya ve meyve sineği yumurtları taşıyordu.

Dünya dışında yetişen ilk bitki

Ay'da sağlıklı bitkiler yetiştirilebilmesi, uzun vadeli uzay görevlerinin ayrılmaz bir parçası olacak. Örneğin Mars'a yapılacak yolculuklar şu anki teknolojiyle 2,5 yıl sürüyor. Eğer Ay'dan başarılı şekilde hasat alınabilirse astronotlar Mars görevlerinde yiyecek tedariği için Dünya'ya geri dönmek zorunda kalmayacak.

Bitkiler uzay aracının içinde kapalı bir kutunun içinde yetiştiriliyor. Kutunun içinde yapay ve kendi kendine sürebilen bir yaşam alanı oluşturulması amaçlanıyor.

Merkezden gönderilen emirle sulandı

Projenin baş tasarımcısı Profesör Şie GengşinSouth China Morning Post gazetesine yaptığı açıklamada, "Az yerçekimli ortamda bitki yetiştirme hakkında bilgi sahibi olmak, gelecekte uzayda bir üs kurmamız anlamında da bize yardımcı olacak" dedi.

Profesör Şie pamuğun kıyafet yapımında kullanılabileceğini, patateslerin astronotlara besin kaynağı olacağını, kolzatohumundan da yakıt üretilebileceğini belirtti.

Çin'in resmi haber ajansı Şinhua, Dünya'dan Ay'a 20 gün süren yolcukta tohumların bir "biyolojik teknoloji" sayesinde pasif hale getirildiğini ve kontrol merkezinden araca gönderilen emir ile sulandıktan sonra tohumların büyümeye başladığını açıkladı.

Haftanın Özeti

Haber Tarihi: 15 Ocak 2019 Salı 17:16
  1. Çin Ulusal Uzay İdaresi
  2. Ay
  3. uzay yolculuğu
  4. Bilim dünyası
  5. karanlık yüz
  6. Aitken havzası
  7. Chang'e 4
  8. Profesör Şie Gengşin
  9. South China Morning Post
  10. Şinhua

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