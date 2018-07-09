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Tarihi gelişme! İki ülke büyükelçiliklerini karşılıklı geri açıyor

Afrika ülkeleri Etiyopya ve Eritre 1998-2000 savaşlarından sonra kesilen ülke ilişkilerini, karşılıklı olarak büyükelçilikler açarak tekrar canlandırıyor.

09 Temmuz 2018 Pazartesi 14:18
Tarihi gelişme! İki ülke büyükelçiliklerini karşılıklı geri açıyor

Etiyopya ve Eritre, barış görüşmeleri kapsamında karşılıklı büyükelçiliklerini yeniden açmaya ve karşılıklı doğrudan uçuşlara başlamaya karar verdi.

Etiyopya Başbakanı Abiy Ahmed, Eritre’nin başkenti Asmara’da Eritre Devlet Başkanı Isaias Afwerki ile yaptığı görüşme sonrasında iki ülkenin de büyükelçiliklerini karşılıklı açma kararı aldığını söyledi.

Her iki ülkenin devlet televizyonunda aynı anda verilen canlı yayında konuşan Ahmed, karşılıklı uçuşların da başlayacağını belirtti.

TARİHİ ZİYARET

Başbakanlık Özel Kalem Müdürü Fitsum Arega, bugün yaptığı açıklamada, 1998-2000 savaşı sonrası kapanan iki ülke arasındaki telefon bağlantısının yeniden sağlandığını bildirmişti.

Etiyopya Başbakanı Ahmed, Eritre ile barışın yeniden tesis edilebilmesi ve iki ülke yakınlaşmasının ileri taşınmasını için bugün Asmara’ya tarihi ziyarete başlatmıştı.

Etiyopya'nın 1998-2000 yıllarında iki ülke arasındaki savaş sonrasında yapılan Cezayir Anlaşması'nı uygulamaya sokacağını duyurmasının ardından Eritre Devlet Başkanı Isaias Afwerki de Etiyopya'ya heyet göndereceğini açıklamıştı. Bu çerçevede geçen ay Eritreli üst düzey bir heyet, ilk kez Etiyopya'nın başkenti Addis Ababa'yı ziyaret etmişti.

Eritre'nin 1993 yılında Etiyopya'dan bağımsızlığını kazanması sonrasında iki ülke arasında sınır anlaşmazlıkları yüzünden 1998-2000 yıllarında yaşanan savaşta on binlerce insan hayatını kaybetmişti. Cezayir'de Aralık 2000'de iki ülke arasında imzalanan anlaşma sonrasında Etiyopya'nın bazı tartışmalı alanlardan çekilmeyi reddetmesi sonucu iki ülke arasındaki gerginlik devam etmişti.

Haber Tarihi: 09 Temmuz 2018 Pazartesi 14:18
  1. Etiyopya
  2. Eritre
  3. Cezayir Anlaşması

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