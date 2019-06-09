Tarihi Gaziantep Kalesi’ne yoğun ilgi

Hafta sonunu fırsat bilen vatandaşlar tarihi Gaziantep Kalesi’ne akın etti.

Kurtuluş savaşı sırasında önemli rol oynayan tarihi Gaziantep Kalesi, hafta sonları vatandaşların vazgeçilmez yerlerinden birisi olmaya devam ediyor.Kurtuluş savaşı yıllarını ve unutulmayacak olan Gaziantep savunmasının vatandaşlara hissedildiği bu kaleyi ziyaret eden vatandaşlar, çok etkilendiklerini dile getirdiler. Çevre illerden ve Türkiye’nin çeşitli bölgelerinden Gaziantep’e turistik amaçla gelen vatandaşlar, kentin tarihi yerlerini gezdi. Kentin simgesi konumundaki Gaziantep Kalesi ise, en fazla ziyaretçiyi misafir etti. Aileleriyle beraber kaleye gelen ziyaretçiler, kaleden memnun kaldıklarını söyledi.

Kaleyi görünce çok etkilendiğini belirten İbrahim Doğan, “Aydın’dan geliyorum. Gaziantep savunmasını sırasında neler yaşandığını ve tarihini merak ettik, öyle geldik. Çok güzel, çok güzel şeyler yaşanmış. Baya çetin mücadeleler verilmiş. Atalarımız var onlar etkiledi bizi. Zamanında Gaziantep’teki yerel halkın nasıl mücadele ettiğini görmüş olduk. Şahinbey’in düşmana karşı nasıl mücadele verdiğini öğrenmiş olduk. Topraklarımızın ne kadar kıymetli olduğunu buradaki tarihi eserle ve yaşananlar ile öğrenmiş olduk. İyiki gelmişiz. Tüm vatandaşları buraya ziyaret etmelerini tavsiye ediyorum” ifadelerini kullandı.

Kaleyi gezmeye gelen diğer vatandaşlar ise tarihleri hatırladıklarında duygulandıklarını, tarihlerini çok iyi yansıttığı belirterek, emeği geçenlere teşekkür etti.