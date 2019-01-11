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Tarihi Eyüp Sultan Konağı'na Sami Savatlı imzası

Konak, modernize edilen iç tasarımının yanı sıra Eyüp Sultan’ın manevi ruhuna uygun olarak Sami Savatlı’nın hat sanatından ilham aldığı eserleriyle bezendi

11 Ocak 2019 Cuma 09:23
Tarihi Eyüp Sultan Konağı'na Sami Savatlı imzası

İSTANBUL (AA) - Tarihi Eyüp Sultan Konağı; Mimar ve Sanatçı Sami Savatlı'nın titiz restorasyon ve tasarım çalışmaları sonucu bölgeye yeniden kazandırıldı ve Emirgan Sütiş Restoran zincirlerine dahil olarak kapılarını açtı.

Savatlı Mimarlık açıklamasına göre, konak, modernize edilen iç tasarımının yanı sıra Eyüp Sultan’ın manevi ruhuna uygun olarak Sami Savatlı’nın hat sanatından ilham aldığı eserleriyle bezendi.

Eba Eyüp el-Ensari’nin 679 yıllarında bu kente gelişinden itibaren ve İstanbul’un Fethi’nden sonra Türklerin sur dışında kurduğu ilk yerleşim merkezi olmasıyla farklı bir anlam kazanan Eyüp, adeta tarihi bir açık hava müzesi.

Eyüp Sultan Konağı ise gerek lokasyonu gerekse tarihi değerleri açısından, restorasyon sonrası bölgenin göz bebeklerinden biri olmaya aday.

Yaklaşık 550 metrekare 4 katlı, tarihi dokuya sahip konak mimar Sami Savatlı imzasıyla büyülü bir atmosfer kazandı. Konağa giriş, yarı açık alana sahip bahçe katından sağlanmakta iken bu bölümde misafirlere rahat, şık, keyifli bir ortam sunuluyor. Tarihi konağın restorasyonu sırasında korunan tavan, doğramalar ve merdiven gibi unsurlar geleneksel hissiyatı yaşatırken; özenle bir araya getirilen zamansız renk, doku ve çağdaş malzemeler mekanı güncel bir görünüme kavuşturdu.

Tamamı el işçiliğiyle Türkiye’de üretilen ve tasarımı Sami Savatlı tarafından gerçekleştirilen aydınlatmalar mekanın genelinde ön plana çıkıyor. Konağın başlıca tasarım unsuru olan hem bahçe katında hem diğer katlarda konağın ambiyansına katkı sağlayan sanat eserleri ise oldukça dikkati çekici. Modernize edilmiş hat eserleri ve porselen tabaklardan oluşan tüm eserler Sami Savatlı imzası taşıyor

Sami Savatlı, Maçka’da bulunan ofisi ve galerisinde sanat ve tasarım çalışmalarını eş zamanlı olarak, bünyesinde mimar, iç mimar, ürün ve tekstil tasarımcılarından oluşan genç ve yenilikçi bir ekip ile sürdürüyor.

2012 yılında, Uluslararası EDIDA tasarım ödüllerinde, en iyi genç tasarımcı ödülüne layık görülen Savatlı, başta İstanbul, Ankara ve Bodrum olmak üzere Kuveyt, Cidde, Bahreyn, Tahran, Paris ve Floransa gibi dünyanın pek çok şehrinde tasarım ve sanat çalışmalarını sürdürüyor. Emirgan Sütiş için Tarihi Eyüp Sultan konağına yeni bir soluk veren Sami Savatlı, ülkemizde ve dünya çapında yeni projeler ile Türk tasarımının modern yüzü olmaya devam ediyor.

Sanatçı son olarak, Değerler Zirvesi ve Türkiye’ye Değer Katan Markalar ödül töreninde geleneksel sanatlara ait değerleri günümüze taşıdığı için sanat alanında ödüllendirilen tek isim olmuştu.

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Haber Tarihi: 11 Ocak 2019 Cuma 09:23
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