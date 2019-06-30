0553 313 94 23

Tarihi eser operasyonundaki kaftan fistan çıktı, savcı “kovuşturmaya yer yok” dedi

Bursa’da Çevik Kuvvet’ten sorumlu emniyet müdür yardımcısının gözaltına ve açığa alındığı tarihi eser operasyonunda el konulan kaftanın tarihi eser özelliğinin olmadığı ortaya çıktı.

30 Haziran 2019 Pazar 09:36
Tarihi eser operasyonundaki kaftan fistan çıktı, savcı “kovuşturmaya yer yok” dedi

Bursa’da Çevik Kuvvet’ten sorumlu emniyet müdür yardımcısının gözaltına ve açığa alındığı tarihi eser operasyonunda el konulan kaftanın tarihi eser özelliğinin olmadığı ortaya çıktı. Cumhuriyet savcısı ise “kovuşturmaya yer yok” dedi.


Bursa’da 17-25 Aralık sonrası FETÖ’ye karşı verdiği mücadeleyle tanınan Emniyet Müdür Yardımcısı H.U.’ya yönelik geçen hafta yapılan tarihi eser operasyonunda yeni gelişme yaşandı. Tarihi eser kaçakçılığı iddiasıyla gözaltına alınan ikinci sınıf emniyet müdürünün yanında bulunan işlemeli kaftanın yapılan ikinci incelemede de tarihi değeri olmadığı, sıradan boncuk işlemeli kumaş olduğu ortaya çıktı. Açığa alınan emniyet müdür yardımcısı hakkında açılan soruşturmaya bakan cumhuriyet savcısı, suç unsuru teşkil edecek bir durum olmadığı gerekçesiyle “kovuşturmaya yer yoktur” kararı verdi.


17-25 Aralık’ta Bursa’da KOM Şube Müdürü olarak görev yapan ikinci sınıf emniyet müdürü H.U, geçtiğimiz hafta arkadaşları A.K. ve B.A. ile birlikte iken jandarma tarafından gözaltına alınmıştı. Emniyet müdürü ve arkadaşları tarihi eser kaçakçılığı ile suçlanmıştı. Emniyet müdürü ve arkadaşları gözaltında tutulurken, kaftanın tarihi eser olmadığına dair belgeye jandarma itiraz etti. Yeniden yapılan incelemede 5 uzman imzasıyla kaftanın tarihi eser olmadığına dair belge alındı. Valiliğin oluruyla açığa alınan Emniyet Müdür Yardımcısı H.U.’nun herhangi bir suç işlemediği de savcılığın "kovuşturmaya gerek yok" kararıyla ortaya çıktı. Ayrıca H.U. hakkında ortada bir mağduriyet ya da müşteki olmadığı için dolandırıcılık iddiasıyla bir soruşturma da açılmadı.



Tarihi eser değil


Müzenin verdiği raporda, “günümüz imalatı” denilen kaftanın tarihi bir değeri olmadığı, istenildiği gibi kullanılır bir eşya olduğuna yer verildi. Jandarmanın isteği üzerine tekrar yapılan ve 5 uzman kişinin yer aldığını inceleme sonucunda daha önce verilen belgenin doğru olduğu, tarihi denilen kaftanın eskiden Balkanlar’da giyilen boncuk işlemeli elbise olduğu bildirildi.



Kaftan sahibi konuştu


Eşinin anneannesinden yadigâr kalan çeyiz sandığından çıkan kaftanın sahibi Abdullah Kaya ise, gözaltına alınmalarına sebep olan aile yadigârı kaftanı gösterdi. Kaftanı işlettiği kafeteryada sergilediğini belirten Kaya, isteyen müşterilerin bununla fotoğraf çektirdiğini söyledi. Abdullah Kaya, “Ben adalete güvenen bir insanım. Eğer bu kaftan suç unsuru olsaydı savcılık bana niye teslim etsin? İsteyen gelir görür, üstüne giyer, fotoğraf çektirir” dedi.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 30 Haziran 2019 Pazar 09:36
  1. fotoğraf
  2. sergi

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Vatandaşa kötü muamele cezasız kalmadı
    1. Vatandaşa kötü muamele cezasız kalmadı
    2. Suriye sınırına komando sevkiyatı
    3. (Özel) Orta Asya’nın 5 bin yıllık halı..
    4. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Japonya’da Ara..
    5. Trump: Türkiye’ye haksızlık yaptık
    6. Evde bakım hizmeti mutlu ediyor
    7. Sürat yapan 411 araca 113 bin lira..
    8. Sokaktaki kedileri besleyen öğretmeni..
    9. Topluma zehir kusan Ekşi Sözlük..
    10. Leylek yavruları uçuşa hazırlanıyor
    11. Oran erkeklerde daha fazla! O..
    12. Kocaeli'de denizde kaybolan kişinin..
    13. Suriye sınırında hareketlilik!
    14. Dolmuşta hırsızlık yaptı, "Tövbe..
    15. Bayburt’ta Atatürk anıtı tekrar yerine..
    16. Önce saçını yaptırdı sonra ücret..
    17. Cumhurbaşkanı Erdoğan Japonya'da
    18. Sıcak havalarda artan boğulma..
    19. Okulun bilgisayarlarını çalan şahıs..
    20. Yeniden RP: Seçmen yetkiyi süreli..
    21. Gözleri görmeyen Berna Kuran’ı Kerim’i..
    22. Suriye sınırındaki birliklere askeri..
    23. Portekiz’den Yedikule Hayvan..
    24. (Özel) Şişli’de parkta yürüyüş yapan..
    25. İntihar için cama çıkan genç,..
    26. (Özel) Online eğitimle altın madalya..
    27. (Özel) Bursa’da 6 yaşındaki Sinan’a..
    28. Başkan Balcı Çerkeş Sokak’ta
    29. Üreğil Millet Bahçesi ziyaretçi..
    30. Tarihi eser operasyonundaki kaftan..
    Erdoğan - Trump görüşmesi sonrası Beyaz Ev'den yaptırım mesajı
    Erdoğan - Trump görüşmesi sonrası Beyaz Ev'den yaptırım mesajı
    CHP zihniyeti yüzde 54’ü görünce özüne döndü! ‘Dincilere tahammül edemiyorum’
    CHP zihniyeti yüzde 54’ü görünce özüne döndü! ‘Dincilere tahammül edemiyorum’
    Rusya Devlet Başkanı Putin'den flaş Türkiye açıklaması! "Türklerle her gün iletişim kuruyoruz"
    Rusya Devlet Başkanı Putin'den flaş Türkiye açıklaması! "Türklerle her gün iletişim kuruyoruz"
    Feyzioğlu'ndan çok konuşulacak S-400 açıklaması: Kimsenin uykusunu kaçırmak için söylemiyorum...
    Feyzioğlu'ndan çok konuşulacak S-400 açıklaması: Kimsenin uykusunu kaçırmak için söylemiyorum...
    Mansur, otları değil Ankara’yı yolacak!
    Mansur, otları değil Ankara’yı yolacak!

    Günün Karikatürü

    30 Haziran 2019
    Eminağaoğlu'nun 'yobaz' zihniyeti hortladı! Bunlar hep yüzde 54'ün şımarıklığı
    Eminağaoğlu'nun 'yobaz' zihniyeti hortladı! Bunlar hep yüzde 54'ün şımarıklığı
    AK Parti yandaşı(!) gazeteci, KHK'lı sayısına 7 kat zam yaptı!
    AK Parti yandaşı(!) gazeteci, KHK'lı sayısına 7 kat zam yaptı!