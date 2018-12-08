Tarihi eser operasyonu! 532 adet sikke ele geçirildi
Uşak'ta düzenlenen tarihi eser kaçakçılığı operasyonunda, Roma ve Selçuklu dönemine ait 532 adet sikke ele geçirilirken 1 kişinin gözaltına alındığı bildirildi.08 Aralık 2018 Cumartesi 23:18
Alınan bilgiye göre, Adana'dan Uşak'a tarihi eser getirileceği yönünde ihbar alan İl Jandarma Komutanlığı ekipleri hareke geçti.
Yolcu otobüsüyle Uşak'a gelen M.T'yi (39) şehirlerarası terminalde durduran jandarma ekipleri, şüphelinin eşyaları arasında yaptığı aramada, Roma ve Selçuklu dönemlerine ait toplam 532 sikke ele geçirdi.
İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Ele geçirilen sikkeler, Uşak Arkeoloji Müzesi'ne teslim edildi.
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